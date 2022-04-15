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烏克蘭發行蛇島紀念郵票 俄艦不久後爆炸

2022/4/15 18:13（4/15 18:30 更新）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭本週發行頌揚舉國反抗俄羅斯入侵的新郵票，畫面是一名烏克蘭軍人對著俄國飛彈巡洋艦「莫斯科號」豎起中指。巧合的是，不久後這艘軍艦就發生爆炸。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，在俄軍2月24日發動入侵後不久，「莫斯科號」（Moskva）即駛往烏克蘭位於黑海的蛇島（Snake Island），命令島上邊境衛隊投降。

根據烏克蘭政府官員公布的錄音，當時一名守軍對著「莫斯科號」飆罵三字經「你們去死吧！」（Go Fuck Yourself），事後這句話成為烏克蘭反抗象徵，被塗寫在軍事崗哨和印在T恤上。

烏克蘭12日發行了一組郵票，紀念這種傳奇性的回應方式，郵票畫面上是這名烏克蘭軍人對著「莫斯科號」比中指。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13日在他的Instagram頁面上，張貼他與成套新郵票及紀念信封的合影。

數小時後，「莫斯科號」就發生爆炸，受到重創。烏克蘭官員稱，爆炸是因遭到烏克蘭飛彈攻擊，但俄方堅稱，這是艦上彈藥引爆所致。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110415

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