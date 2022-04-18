美國南卡州連2日發生重大槍擊案 夜店9人受傷

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（中央社南卡羅來納州漢普頓 17日綜合外電報導）美國南卡羅來納州執法部門表示，該州漢普頓郡1間夜店今天凌晨發生槍擊案，造成至少9人受傷。這是復活節假期週末中，美國發生的第3起大規模槍擊事件。

這週末在南卡州和匹茲堡市（Pittsburgh）發生的3起槍擊事件共導致2名未年人死亡、至少31人受傷。

負責調查夜店槍擊案的南卡執法部門透過電子郵件告訴美聯社，在漢普頓郡（Hampton County）夜店Cara's Lounge發生的槍擊事件中，未接獲人員喪生通報，目前也無法得知傷者的傷勢嚴重程度。

漢普頓郡位於查爾斯頓（查爾斯頓）以西約129公里處。

與此同時，在匹茲堡北區（North Side），一棟短期出租房舍也發生槍擊事件。匹茲堡警察局局長舒伯特（Scott Schubert）告訴記者，這起槍擊案造成2名未成年人喪生，另有至少8人受傷。

上述2起槍擊事件的前一天，南卡哥倫比亞（Columbia）一間購物中心也傳出槍擊事件，造成12名年齡介於15至73歲人士受傷，案發後警方已羈押3人。（譯者：施施）1110418