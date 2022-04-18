俄侵烏引眾怒 委內瑞拉慶復活節焚燒蒲亭人偶

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（中央社卡拉卡斯17日綜合外電報導）委內瑞拉今天慶祝復活節，在傳統的「焚燒猶大」儀式中，焚燒掛有委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與另2名政治人物的4臉人偶。

聖經記載猶大背叛了耶穌，而委內瑞拉復活節的習俗，就是要焚燒象徵猶大的人偶。但這些年來，猶大的圖像漸漸被政治領袖或惹眾怒者的肖像取代。

在中產階級聚集的卡拉卡斯坎德拉里亞區（Candelari），焚燒的人像除了蒲亭與馬杜洛，還包括民眾認為卡拉卡斯多次停電必須歸咎的市長梅連德斯（Carmen Melendez）與電力部長瑞維爾（Nestor Reverol）。

卡拉卡斯市民羅哈斯（Carlos Julio Rojas）點燃假人時表示：「我們正在焚燒背叛者，我們燒的是折磨、是獨裁、是戰爭。」他身旁圍了約30人，高舉著反政府標語。

羅哈斯還說，這個假人被取名為「蒲亭的小孩：馬杜洛、梅連德斯、瑞維爾」。這4人之所以落得這種下場，是因為「背叛了委內瑞拉卡拉卡斯，以及全世界」。

「我們看見蒲亭，以及有數以千計人死去的戰爭，是如何成為委內瑞拉獨裁的支柱之一。」 （譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110418