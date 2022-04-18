日本吉野家惹議 稱行銷就像讓純潔少女毒品成癮

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本吉野家高層日前在早稻田大學演講時，聲稱向年輕女性顧客行銷像是「讓純潔少女毒品成癮」，在網路上引發議論。吉野家今天對此道歉，表示將研議懲處。

日本共同社、J-CAST電子報報導，吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明受邀於本月16日在早稻田大學為社會人士開設的市場行銷講座上擔任講師，講座總計有29堂課，要價38萬5000日圓（約新台幣9萬元），這是該講座的第一場演講，卻出現引發爭議的發言。

參加講座者在網路社群平台上發文說，伊東在演講中聲稱，向年輕女性顧客行銷就像是「讓純潔少女毒品成癮」，並說「對從鄉下來還搞不清楚狀況的女孩，要在她還天真純潔的時候讓她牛丼中毒，要是會讓男人請客吃高檔料理，就絕對不會吃牛丼。」

伊東的發言在網路上發酵，引發討論。吉野家公關受訪時表示，這些言論不是公司立場，雖然伊東是想表達希望讓曾來光顧的客戶持續來消費，但講座內使用的言詞表現非常不適當。

吉野家表示，從人權與性別觀點來看，這些話不能被允許；對於使參加講座者、主辦單位與吉野家顧客感到困擾與不快由衷致歉。

伊東已在演講隔天向主辦單位以書面道歉，日後將前往當面道歉；吉野家將研議處分等後續因應措施。（譯者：顧荃/核稿：楊昭彥）1110418