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葉門內戰流亡利雅德總統 傳因沙國王儲施壓下台

2022/4/18 19:28（4/18 19:55 更新）
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外媒報導，沙烏地阿拉伯稍早施壓要求流亡利雅德的葉門總統哈迪（圖）下台。（圖取自facebook.com/presidenthadi）
外媒報導，沙烏地阿拉伯稍早施壓要求流亡利雅德的葉門總統哈迪（圖）下台。（圖取自facebook.com/presidenthadi）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）華爾街日報今天披露，沙烏地阿拉伯本月稍早施壓要求流亡利雅德的葉門總統下台，官員已限制他的住居，以及他的對外聯絡管道。

葉門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）4月7日宣布辭職，並將自己職權委派給一個新的領導委員會。在聯合國斡旋下，葉門衝突雙方同意本月2日起休戰2個月，是2016年以來首度全國停火。

華爾街日報引述沙烏地和葉門未具名官員的話報導，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）手諭哈迪，將他的總統職權委派給一個由8個葉門派系組成的領導委員會。

報導中引述這些匿名官員的話表示，為了說服哈迪下台，部分沙國官員揚言揭發他貪腐的證據。

一名沙烏地官員告訴華爾街日報，哈迪下台後被限制在利雅德住居，並且不得使用電話。

其他的沙國官員則表示，哈迪被勸說下台，是因為國內各個派系已經對他的領導失去信心。

沙國對於哈迪宣布辭職表達歡迎之意，並承諾將提供30億美元金援。

哈迪領導的葉門政府獲國際社會承認，和有伊朗撐腰的反抗團體青年運動（Huthis）爆發內戰後衝突長達7年。儘管以沙烏地為首的聯軍2015年展開軍事干預，青年運動仍掌控了首都沙那（Sanaa）和葉門北部大片地區。

哈迪於葉門2011年起義的隔年當選總統，任期2年，以監督國家的民主轉型。但2014年底，伊朗撐腰的青年運動（Huthi）叛軍取得首都沙那（Sanaa）控制權後，國家陷入戰亂，哈迪最終逃往南部，接著轉往沙烏地阿拉伯，但仍是國際承認葉門政府的領袖。

當年反抗軍逼近哈迪位於南部港口城市亞丁（Aden）的據點，哈迪逃亡到沙烏地。

葉門連年內戰已直接或間接造成數十萬人死亡，聯合國稱之為全世界最嚴重的人道危機，數百萬人瀕臨饑饉。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110418

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