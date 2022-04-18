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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

烏克蘭稱發現化武痕跡 波蘭返烏人數首度多於逃出

2022/4/18 22:26（4/18 22:43 更新）
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烏克蘭東北部城市托斯提也納市長表示，烏方在俄軍撤離的北部地區發現化學武器的「殘骸」。圖為俄軍3月逃離托斯提也納市後，將武器、裝備和彈藥遺留當地。（圖取自facebook.com/93OMBr）
烏克蘭東北部城市托斯提也納市長表示，烏方在俄軍撤離的北部地區發現化學武器的「殘骸」。圖為俄軍3月逃離托斯提也納市後，將武器、裝備和彈藥遺留當地。（圖取自facebook.com/93OMBr）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭東北部城市托斯提也納市長波瓦表示，俄軍自北部蘇米地區撤出後，烏國在當地發現化學武器的「殘骸」。從波蘭返回烏克蘭的人數，首度超越從烏克蘭逃往波蘭的人數。

●烏克蘭：北部發現化武痕跡 驚見沙林和藥劑安瓿

「新聞周刊」（Newsweek）報導，烏克蘭東北部城市托斯提也納市（Trostianets）市長波瓦（Yuriy Bova）說，烏方發現使用沙林（sarin）和其他化學物質的痕跡。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），沙林是一種清澈無味的物質，歸類為神經毒劑，被認為是已知化學戰劑中毒性最大、作用最迅速的物質之一。

波瓦在「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）昨天發布的談話中表示：「我們在比爾卡村（Bilka）發現沙林和其他物質等化武殘骸，還有裝填藥劑的安瓿。烏克蘭國家安全局目前正在處理此事。占領者可能想用這種化學物質攻擊基輔、波塔瓦（Poltava）或其他城市。」

● 波蘭返烏人數首度超過逃出國

俄羅斯入侵烏克蘭以來，已迫使數百萬人逃到波蘭等鄰國躲避戰禍。英國廣播公司（BBC）報導，從波蘭返回烏克蘭的人數，如今首度超越從烏克蘭逃往波蘭的人數。

根據報導，無論是返國探親或重回自己的家園，返回烏克蘭的人數正持續增加。

波蘭邊境管理單位的資料顯示，16日有1萬9200人從烏克蘭逃往波蘭，從波蘭回到烏克蘭則有2萬2000人。

●俄軍攻擊烏克蘭各地目標 克宮批基輔和談立場反覆

路透社報導，俄羅斯國防部18日表示，俄軍連夜對烏克蘭境內的軍事和相關目標發動大規模攻擊行動，利用空軍、飛彈部隊、火砲和空中防禦系統，攻擊烏克蘭各地的目標。

俄國國防部在聲明稿中表示，空射飛彈（air-launched missiles）已摧毀了16處烏克蘭軍事設施，其中包括5處指揮站，一處油槽，3處軍火庫，以及烏克蘭的裝甲車和部隊。

此外，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中告訴媒體：「在協商過程架構方面的專家等級聯繫仍持續。不幸的是，就已達成協議要點方面而言，烏克蘭方面立場反覆不一。」

● 俄俘2英籍戰士 提議交換烏克蘭親俄大亨

兩名在烏克蘭被俄羅斯軍隊俘虜的英國籍作戰人員18日出現在俄國國營電視台，兩人要求讓他們跟烏克蘭當局拘留的親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）進行換俘。

路透社報導，這兩位英國人是平納（Shaun Pinner）和艾斯林（Aiden Aslin），他們在一位身分不明男子的提示下分別發言，影片是在俄國國營電視台Rossiya 24播出。

兩人請求英國首相強生（Boris Johnson）協助將他們帶回家，交換條件是烏克蘭釋放親俄政治人物梅維楚克。

●澤倫斯基控俄軍擄人虐待惡行不斷 籲國際嚴懲

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍持續在烏克蘭南部綁架、虐待民眾，他17日呼籲世界各國做出回應，加強制裁俄羅斯。

美聯社報導，澤倫斯基在晚間對全國人民發表談話時說：「刑求室就蓋在那裡，他們綁架當地政府的代表，以及任何在地方社群有知名度的人。」

●烏情報首長驚訝俄軍無能 擬收回克里米亞半島

俄國入侵烏克蘭至今近兩個月，烏克蘭情報首長布達諾夫對俄軍指揮官的無能感到驚訝，透露將利用西方提供的坦克收回原屬烏克蘭的克里米亞半島。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時也表示，俄軍入侵烏克蘭近2個月以來，消滅烏克蘭主權的目標基本上沒變，俄國認定烏克蘭這個國家不應該繼續存在。

● 奧地利總理：蒲亭認為俄羅斯即將贏烏克蘭戰爭

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）17日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）認為他即將打贏烏克蘭這一仗。

內哈默告訴美國國家廣播公司（NBC）訪談節目「會晤新聞界」（Meet the Press），他無法充分解釋蒲亭這麼想的理由，但他說蒲亭有「自己一套邏輯」。

「我認為他目前有自己一套邏輯，他認為有必要打這場戰爭來取得俄羅斯聯邦的安全保證。他不信任國際社會，他把（烏克蘭東部）頓巴斯（Donbas）地區的種族滅絕怪罪給烏克蘭人。所以呢，這麼說吧，他目前活在自己的世界中，但我認為他知道烏克蘭當前的情況。」

● 俄侵略第53天 烏克蘭武器彈藥消耗過快

俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入53天，雙方於烏東的決戰尚未到關鍵階段烏軍已傳彈藥不濟，已捐出大量庫存軍火的歐美則面臨該否有所節制，以免影響到自身防衛的抉擇困難。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈官員16日說，一旦俄軍在烏東展開大規模攻勢，烏軍彈藥恐短缺，尤其是砲彈；美國軍方認為烏東決戰主要仰賴火砲和短程飛彈。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）引述不願具名的五角大廈官員表示，美國正努力說服盟國提供烏克蘭更多火砲、彈藥，美方評估烏軍可能1週內就要遇到彈藥不足的情況。

●馬立波市長幕僚稱俄封城 烏克蘭守軍誓奮戰到底

烏克蘭東南部港市馬立波遭俄羅斯部隊圍困，市長的顧問表示，俄軍已宣布18日將封鎖馬立波出入口，警告將「過濾」清查仍在城內的人。烏克蘭當局表示當地守軍誓言奮戰到底。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬立波（Mariupol）市長顧問安德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）在Telegram上說，俄軍已開始在城內發放通行證，並上傳一張據稱是居民排隊領證的照片。

他說：「數以百計市民必須排隊領取通行證，無通行證者下週起不僅將無法在城內各區之間移動，也無法出門上街。」

●馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線

俄羅斯17日證實要求馬立波烏軍投降，否則格殺勿論，但烏克蘭總理揚言奮戰到底，絕不投降。烏國外長庫列巴警告，馬立波可能成為烏俄和談中不能踩的「紅線」。

俄羅斯國防部稍早透過聲明表示，俄方要求被包圍在馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏國士兵在黎明前自動放下武器投降，以保住他們的生命，「然而，根據截獲的無線電通訊，基輔民族主義派政權禁止就投降進行談判」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）隨後回應，如今俄軍所下最後通牒時間已過，烏軍仍在戰鬥，無視俄方勸降。

●澤倫斯基邀馬克宏訪烏 與IMF總裁討論戰後重建

美國總統拜登指控俄羅斯對烏克蘭人犯下種族滅絕後，遭法國總統馬克宏公開反對。烏國總統澤倫斯基對此表示，他已邀請馬克宏訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。

澤倫斯基在15日錄製、17日播出的專訪中告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我昨天才與他（馬克宏，Emmanuel Macron）通話。我想讓他明白，這已超越戰爭，成為『種族滅絕』。我邀請他來訪，若有機會，他將來到烏克蘭親眼見證，我相信屆時他就會了解。」

此外，澤倫斯基也表示，他與國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）通話，討論烏克蘭財政穩定和戰後重建等議題。

●入歐盟程序啟動 烏克蘭可望6月成為候選國

烏克蘭總統澤倫斯基辦公室副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）17日表示，烏克蘭已完成加入歐洲聯盟（EU）的問卷調查，這是烏國尋求成為歐盟會員國的「起點」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）8日造訪烏克蘭，親手把入會問卷交給澤倫斯基。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，范德賴恩承諾加速啟動烏克蘭加入歐盟流程。

卓夫科瓦17日晚上告訴烏克蘭公共電台：「今天我可以說，烏克蘭這邊的文件已經完成了。」（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110418

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