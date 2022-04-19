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G73/120

制裁侵烏 美財長葉倫將籲各國對俄加強經濟施壓

2022/4/19 01:13
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國財政部一名高層官員今天表示，葉倫（Janet Yellen）部長本週參加國際會議時將呼籲各國財政部長，針對俄羅斯入侵烏克蘭，加強對俄經濟打擊。

葉倫將參加國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議，以及7大工業國集團（G7）與20國集團（G20）財長會議，屆時會中商討主題都將是俄、烏戰事的後遺症。

上述官員告訴記者：「葉倫部長認為，俄國入侵烏克蘭說明，世上最大的一些經濟體必須團結捍衛國際秩序，並維護和平與繁榮。」

「她將利用本週召開的各項會議，與盟邦合作，繼續共同努力對俄羅斯加大經濟施壓，並緩和這些作法產生的波及效應。」

這名官員說，儘管葉倫對這些效應「深感關切」，但「我們向俄羅斯及其領導階層究責的決心堅定，並已對俄國實施令其損失嚴重的制裁」。

葉倫雖將參加本週的一些重大會議，特別是專注於探討俄軍侵烏後遺症的20國集團開幕會議，但不包括俄國官員參與的其他會議。（譯者：張佑之）1110419

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