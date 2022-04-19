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巴西疫情趨緩轉與病毒共存 結束COVID-19衛生緊急情況

2022/4/19 08:03（4/19 08:40 更新）
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巴西衛生部長17日宣布結束與COVID-19相關的「國家重要公共衛生緊急事件」，人們將與病毒共存。圖為17日里約熱內盧市的嘉年華會，民眾未戴口罩在街上遊行。（美聯社）
巴西衛生部長17日宣布結束與COVID-19相關的「國家重要公共衛生緊急事件」，人們將與病毒共存。圖為17日里約熱內盧市的嘉年華會，民眾未戴口罩在街上遊行。（美聯社）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）巴西兩個多月來確診病例與死亡人數持續下降，衛生部長奎洛加昨天通過全國電視和電台聯播宣布結束與COVID-19大流行相關的「國家重要公共衛生緊急事件」（Espin）。

奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，由於疫情趨緩、民眾廣泛接種疫苗和公保醫療系統（SUS）提供醫療援助的能力，巴西能夠宣布結束「國家重要公共衛生緊急事件」，未來30至90天內將頒布一項有關決定的規範性方案。

奎洛加說，衛生部是基於大流行最新數據而決定，包括超過73%巴西人民已完整接種2劑或單劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，另外7100萬人已接種追加劑。

但奎洛加表示，結束「國家重要公共衛生緊急事件」不意味COVID-19的結束，人們將繼續與病毒共存，衛生部將保持警惕，在尊重憲法的前提下，隨時採取必要行動確保民眾的健康安全。

最近幾週，巴西各州陸續取消過去2年的防疫措施，包括鬆綁戴口罩規定。與此同時，世界衛生組織（WHO）強調，COVID-19仍然是「具有國家重要性的突發公共衛生事件」，也就是說大家仍處於大流行中。

由於宣布大流行開始與結束的特權屬於世界衛生組織，巴西衛生部在有關COVID-19防疫上可做的是經由宣布結束「國家重要公共衛生緊急事件」，放寬防疫措施，包括購買用於治療COVID-19患者的用品及使用在緊急情況批准的疫苗。

自2月初以來，巴西COVID-19病例和死亡人數的7天滑動平均值保持下降趨勢，目前分別為1.43萬例和100人左右。（編輯：郭中翰）1110419


▼巴西每百萬人新增確診數與死亡人數

▼巴西第1劑與第2劑疫苗覆蓋率
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