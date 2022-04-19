日本福島縣發生規模5.4地震 茨城縣最大震度5弱[影]
2022/4/19 11:03（4/19 11:36 更新）
日本福島縣中通地區19日上午發生規模5.4地震。（圖取自日本氣象廳網頁data.jma.go.jp）
（中央社東京19日綜合外電報導）日本福島縣中通地區今天當地時間上午8時16分左右發生規模5.4地震，茨城縣觀測到最大震度5弱，無海嘯風險，目前沒有傳出災情。
日本放送協會（NHK）報導，氣象廳指出，上午的地震震源位於福島縣中通地區，深度93公里，規模為5.4，茨城縣城里町觀測到最大震度5弱；另外福島縣、茨城縣、櫪木縣、埼玉縣內等多地觀測到震度4。
氣象廳表示，今後1週內可能再發生最大震度5弱的餘震，呼籲民眾提高警覺。
茨城縣在3月16日的福島外海7.4強震也曾觀測到震度5弱，當時最大震度是在宮城縣與福島縣的震度6強。
內閣官房長官松野博一今天在記者會上表示，目前沒有收到地震造成災情的資訊，核電廠也沒有傳出異常。現已在首相官邸（行政中心）的危機管理中心設置情報聯絡室，以掌握相關災情資訊。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110419
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