更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/19

俄烏達成初步協議 建立馬立波人道走廊疏散婦孺

2022/4/20 17:11（4/20 18:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為馬立波建築被俄軍轟炸後的景象。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
圖為馬立波建築被俄軍轟炸後的景象。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，要在今天建立人道走廊，讓俄國軍隊包圍的馬立波市（Mariupol）婦女、兒童和長者得以撤離。

路透社報導，韋列舒克在臉書（Facebook）寫道：「我們設法為婦女、兒童和長者預先商定建立人道走廊。鑒於馬立波災難性的人道狀況，這是我們現在將關注的重點。」

地方當局指出，已有數以千計人員在俄軍圍攻的馬立波喪命，這座亞速海（Sea of Azov）沿岸的烏克蘭港市幾乎被摧毀殆盡。

前一個建立人道走廊讓平民離開馬立波的協議在3月5日破裂，自此之後，建立安全人道走廊的多次嘗試都失敗，俄國與烏克蘭則相互責怪對方。

韋列舒克表示，當地時間下午2時將開始撤離平民（格林威治標準時間11時）。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，烏克蘭希望今天派出90輛巴士到馬立波撤離約6000名婦女、兒童和長者，且約有10萬平民還留在馬立波，當地已經有數萬人喪命。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110420

烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，20日建立從馬立波至札波羅熱的人道走廊路線，讓俄國軍隊包圍的馬立波市婦女、兒童和長者得以撤離。（中央社製圖）
烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，20日建立從馬立波至札波羅熱的人道走廊路線，讓俄國軍隊包圍的馬立波市婦女、兒童和長者得以撤離。（中央社製圖）
延伸閱讀
整理包／馬立波可能數天內被攻下 俄烏最新戰況、國際反應一次看馬立波守軍情況危急 指揮官求援：敵軍約我軍10倍 恐只能再撐幾天烏克蘭亞速鋼鐵廠具綿密隧道網抵禦轟炸 成馬立波烏軍最後堡壘速斬俄羅斯天然氣供應 立陶宛為何敢開第一槍？馬立波搖搖欲墜 烏外長警告當地將成和談紅線馬立波守軍無畏俄羅斯威脅拒降 烏總理：他們會奮戰到底[影]美稱掌握可靠資訊 指俄軍恐在馬立波動用化武
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀