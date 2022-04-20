俄烏達成初步協議 建立馬立波人道走廊疏散婦孺
2022/4/20 17:11（4/20 18:10 更新）
圖為馬立波建築被俄軍轟炸後的景象。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）
（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，要在今天建立人道走廊，讓俄國軍隊包圍的馬立波市（Mariupol）婦女、兒童和長者得以撤離。
路透社報導，韋列舒克在臉書（Facebook）寫道：「我們設法為婦女、兒童和長者預先商定建立人道走廊。鑒於馬立波災難性的人道狀況，這是我們現在將關注的重點。」
地方當局指出，已有數以千計人員在俄軍圍攻的馬立波喪命，這座亞速海（Sea of Azov）沿岸的烏克蘭港市幾乎被摧毀殆盡。
前一個建立人道走廊讓平民離開馬立波的協議在3月5日破裂，自此之後，建立安全人道走廊的多次嘗試都失敗，俄國與烏克蘭則相互責怪對方。
韋列舒克表示，當地時間下午2時將開始撤離平民（格林威治標準時間11時）。
馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）表示，烏克蘭希望今天派出90輛巴士到馬立波撤離約6000名婦女、兒童和長者，且約有10萬平民還留在馬立波，當地已經有數萬人喪命。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110420
烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，20日建立從馬立波至札波羅熱的人道走廊路線，讓俄國軍隊包圍的馬立波市婦女、兒童和長者得以撤離。（中央社製圖）
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