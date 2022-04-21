雀巢漲價因應通膨 首季銷售成長5.4%

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（中央社蘇黎世21日綜合外電報導）瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）調漲產品價格以因應全球通膨攀升後，今天公布首季銷售優於預期，同時表示未來還會調漲價格。

法新社報導，隨著經濟擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施帶來的衝擊後，去年起全球通膨飆升，促使各家公司調漲產品價格。

俄羅斯入侵烏克蘭造成今年的商品和能源價格進一步飆漲，全球糧食價格3月觸及有史以來新高。

雀巢今天表示，首季銷售和去年同期相比，成長5.4%，來到222億瑞郎（234億美元）。

雀巢執行長施奈德（Mark Schneider）表示：「我們以負責任的方式調漲價格，且看到持續的消費者需求。」

「成本型通膨持續大幅攀升，必須在一年內進一步定價，以及採取緩解措施。」

雀巢旗下品牌包括膠囊咖啡Nespresso、嬰兒食品嘉寶（Gerber），以及巧克力KitKat和寵物食品品牌普瑞納（Purina）。

雀巢首季扣除了併購和出售業務，聚焦在核心事業的有機成長達7.6%，優於瑞士新聞媒體AWP訪調分析師的預估值。

不過，這個數據未計入雀巢在俄羅斯的業務。雀巢自俄國2月24日入侵烏克蘭後，僅在俄國提供食物必需品。

雀巢並未和其他西方企業一樣，停止在俄業務，仍持續銷售食品。雀巢表示，這是基本權利。

雀巢維持全年度銷售有機成長預估約5%不變。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110421