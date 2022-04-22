同志文化論戰升級 佛州取消迪士尼特別自治權

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）美國佛羅里達州議會今天同意取消迪士尼（Disney）在旗下奧蘭多主題樂園的自治權，外界普遍視此舉為佛州對迪士尼抨擊「不准討論同志」（Don't Say Gay）法律所採取的報復。

法新社報導，州議會的決定預計將由共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）簽署成法，這是他在一場攸關美國文化的戰爭中所做的最新一波動作。一般認為保守派的迪尚特有意參加2024年美國總統大選。

迪尚特在近日寄發的募款電子郵件中說：「如果迪士尼想挑釁，那他們就找錯人了。」

這家娛樂巨頭的麻煩始於今年3月，當時佛州通過一項法律，禁止學校為稚齡孩童開設有關性向和性別認同的課程，影響對象從幼兒園到小學3年級，即年齡8、9歲的孩童。

隨著11月期中選舉接近，這項很快就被暱稱為「不准討論同志」的法律成了共和黨發動更廣泛文化戰爭的一環。共和黨人鎖定新聞媒體、企業和民主黨政治人物，控訴這些人試圖將進步派的意識型態強加在別人身上。

迪士尼起初對於是否就「不准討論同志」法律採取立場猶豫不決，但這種沉默引來7萬5000名員工中的一部分及LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）維權團體的不滿。

迪士尼執行長包正博（Bob Chapek）後來抨擊這項法律，同時中止迪士尼在佛州的所有政治捐款，而此舉激怒了迪尚特。

迪尚特本週要求州議會撤銷一項法規，不再允許迪士尼在旗下主題樂園所在的奧蘭多（Orlando）行使地方政府職權。

州議會今天同意此一要求，迪士尼自1967年在「蘆葦溪改良區」（Reedy Creek Improvement District）享有的特殊安排預計於2023年6月終止。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110422