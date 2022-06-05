同志驕傲大遊行曼谷登場 群眾高呼要婚姻平權

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同志驕傲大遊行5日在曼谷市中心熱鬧登場，遊行現場來了許多扮裝皇后爭奇鬥艷。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月5日

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）同志驕傲大遊行今天在曼谷市中心熱鬧登場，現場來了許多扮裝皇后爭奇鬥艷。泰國LGBTQ團體近幾年積極爭取同婚合法化，大家遊行時高喊婚姻平權口號，盼加速同婚合法進程。

6月是全球的同志驕傲月（Pride Month），由多個泰國LGBTQ團體組成的主辦單位希望把同志驕傲大遊行（Pride Parade）打造成像潑水節或是水燈節這樣知名的傳統活動。

儘管外界認為泰國對LGBTQ族群友善，其實仍有許多無形的社會壓力，同性婚姻至今無法合法化，因此參與遊行的群眾頻頻高喊「婚姻平權！」希望加速泰國同婚合法化進程。

今天的遊行除了關注泰國同婚議題，也關注性別平權、性工作者權益、女性墮胎權、性別多元以及社會公平正義等議題。

婚姻平權運動人士李俊陽（Chaichan Nualmanee）表示，泰國人正在爭取婚姻平權，因此今天來的群眾非常多，大家都希望泰國同婚能夠合法化。

性別平等運動人士沃拉婉（Vorawan Ramwan）和安堤查（Anticha Sangchai）今天穿著白紗一起遊行，沃拉婉接受中央社訪問表示，LGBTQ族群不是想要特殊待遇，而是想和一般人一樣擁有法律權益，她們不希望政府另立伴侶法，而是和異性婚姻一樣適用同樣的法律。

安堤查表示，以同婚合法議題來說，台灣在亞洲是非常進步的國家、是模範，讓她們看到泰國同婚合法化的可能性。

甫以高票贏得曼谷市長選舉的新任市長查察（Chadchart Sittipunt）日前表示6月是曼谷的驕傲月，會有一連串的活動強調性別平權和多元議題，他今天也到場展現支持態度。（編輯：林憬屏）1110605

泰國LGBTQ團體近幾年積極爭取同婚合法化，5日同志驕傲大遊行現場大家拉著彩虹旗高喊婚姻平權口號，盼加速同婚合法進程。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月5日

同志驕傲大遊行5日在曼谷市中心熱鬧登場，同性伴侶穿上白色婚紗盼政府盡速通過同婚法案。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月5日

同志驕傲大遊行5日在曼谷市中心熱鬧登場，扮裝皇后走上彩虹通道，現場氣氛熱鬧非凡。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月5日