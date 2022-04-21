挪威同性戀除罪化50年後 政府正式對同志道歉

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（中央社奧斯陸20日綜合外電報導）挪威同性戀除罪化50週年前夕，這個北歐國家政府今天正式向同志道歉。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）在和人權團體共同舉行的活動中表示：「我想代表挪威政府道歉，同性戀者曾被當成罪犯對待並遭當局起訴。」

根據政府資料，1902至1950年間共有119名男子因發生同性關係遭定罪，這項法條已於1972年4月21日廢止。

以往男性會因同性戀行為而坐牢，也會因此被污名化。

政府聲明指出：「這條法律曾有很大的象徵意義，也代表同性戀者會遭到廣泛譴責、普遍的歧視、毀謗和勒索。」

「因為人們的情愛生活判罪和起訴、用醫療對待健康的人、剝奪他們的職業生涯和工作機會，嚴重違反我們的價值。」

人權人士樂見政府道歉，但也提出其他仍待改善之處，例如「性傾向扭轉治療」（conversion therapy）禁令、推出法定第三性，或改善跨性別者取得照護等。

同志權利組織FRI領袖耶斯特萬（Inge Alexander Gjestvang）表示：「對我們許多人來說，這或許太少，也來得太晚了，我們知道許多人一直帶著污名過日子。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110421