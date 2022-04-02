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同性戀除罪不到20年 聖馬利諾選出同志執政官

2022/4/2 20:35
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（中央社羅馬1日綜合外電報導）被義大利包圍的歐洲小國聖馬利諾共和國（San Marino）今天迎接全世界首位公開出櫃的執政官，平權人士讚譽這是「歷史性事件」。

58歲的隆代利（Paolo Rondelli）被立法機構選為2名執政官（Captains Regent）之一，將在未來6個月領導人口僅有3萬4000人的超級小國聖馬利諾。

這個相對保守的天主教國家在2004年才將同性戀除罪化。

然而，聖馬利諾近年來努力強化人權，去年9月透過公投將墮胎合法化。

隆代利曾是化學技師，於1990年代投入政壇，曾在2007年擔任聖馬利諾駐美國大使長達9年。

他在臉書發文表示：「我大概是全世界第一個屬於LGBT+社群的執政官（過去僅有政府部會首長和總理曾公開出櫃）。」

全世界的同志政治領導人包括盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel），以及冰島前總理西古達朵提（Johanna Sigurdardottir）。她在2009年成為全世界首位公開出櫃的國家總理。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110402

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