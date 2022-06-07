旅遊業者調查 過半LGBTQ+旅人曾遭歧視

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（中央社記者余曉涵台北7日電）旅遊業者今天公布Travel Proud調查報告，報告中顯示近9成的台灣LGBTQ+旅人都曾在旅途中有過不舒服的經歷，過半數（53%）更曾遭受歧視。

每年6月都是同志驕傲月，旅遊業者Booking.com今天也發布新聞稿公布Travel Proud調查報告，並表示從2021年8月推出友善旅宿的Travel Proud徽章，在全世界已有超過1萬間通過認證，未來也會持續拓展認證區域，讓世界上更多LGBTQ+旅人安心出遊。

Booking.com說，LGBTQ+族群在旅遊時往往承受難以想像的狀況，根據調查，過半數的台灣LGBTQ+旅人在旅行時曾遭受歧視，其中有17%旅人表示曾遭受當地人異樣目光，甚至嘲笑或辱罵。

Booking.com指出，在這樣的擔憂之下，超過7成的LGBTQ+旅人表示他們在旅行中必須因為自身認同而考量安全和身心健康，更有72%的人透露他們出遊時參與的活動會因此受到影響。

Booking.com說，對於LGBTQ+旅人來說，儘管曾在旅行中有不理想的狀況發生，但92%的台灣LGBTQ+旅人表示，目前大部分的旅遊體驗都算友善，且近9成的LGBTQ+旅人表示他們對想造訪的目的地有信心。

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Booking.com 指出，調查也顯示，76%的LGBTQ+旅人對於在地注重該族群歷史的目的地興趣度高，也有77%的LGBTQ+旅人會搜尋專為LGBTQ+族群量身打造的景點或活動。

Booking.com表示，當LGBTQ+旅人被問到希望旅遊業者能做些什麼時，近半數的人希望能更加符合他們的喜好和興趣，且有37%的人希望業者能分享更多關於LGBTQ+族群在該目的地的處境，包含當地法規、宗教敏感度、衣著規範及仇恨犯罪統計資料等。（編輯：陳政偉）1110607