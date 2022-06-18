「粉紅大軍」重現新加坡芳林公園 爭LGBT平權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聲援LGBT社群戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動18日恢復實體舉辦，民眾Reena（左）、Jonathan（右）到場參與，呼籲廢除備受爭議的刑法377A條文。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）時隔3年，聲援同性戀、雙性戀和跨性別戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動今天恢復實體舉辦，「粉紅大軍」重返芳林公園，呼籲廢除備受爭議的刑法377A條文，爭取同性平權。

新加坡「粉紅點」（Pink Dot）活動自2009年起舉辦，今年邁入第14年，目的是聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）社群的戀愛自由。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020、2021連續兩年都以線上方式舉辦，直到今年疫情趨穩、防疫措施擴大鬆綁，才又恢復實體活動。

「粉紅點」活動發言人陳松輝接受中央社記者訪問時表示，「今年對我們來說是很重要的一年」，不僅是疫情以來的首場實體活動，更重要的是，新加坡政府近期也認知到社會對LGBT社群的接受度提高。官員也說，政府會檢視並調整相關政策，以反映社會態度的轉變。

陳松輝指出，這次活動邀請參與者在標語牌上寫下希望改變的事情，「期盼這些聲音能被政策決策者聽到，這對我們來說是很重要的議題，希望他們認知到自己有責任協助解決」。

儘管天氣炎熱、豔陽高照，仍有大批民眾從下午開始聚集在芳林公園，參與這場「粉紅派對」，大多數人穿著粉色上衣，也有人披上彩虹旗，三五成群坐在草地上野餐，欣賞台上歌唱、舞蹈表演。

有趣的是，活動進行到一半，當時正在進行國慶預演的軍方直升機碰巧飛過芳林公園上空，機上還掛著新加坡國旗。隨著活動進行，聚集民眾越來越多，幾乎擠滿公園，主辦單位估計，今天共有數以千計的民眾到場。

有人舉著「戀愛自由」的標語，有人舉著「愛就是愛，廢除377A」、「LGBTQ權利也是人權」等標語。還有人高舉「同樣的人，同樣的愛＃我是同志＃」標語。

其中有不少人是首次參與「粉紅點」活動。跟友人一起到場聲援LGBT社群的Reena受訪說，LGBT社群的聲音被聽到是很重要的事，這是她首次參與活動，「我們也拿到很酷的標語牌，在上面寫下希望未來看到的改變」。

Reena友人Jonathan拿著「廢除377A」的標語受訪時說，不僅是LGBT社群，也有異性戀者或其他家人到場表達對LGBT社群的支持，「這很棒」。

新加坡刑法第377A節條文規定，男性的同性性行為屬犯罪行為，一旦罪名成立，可判處最長2年刑期。這是承襲英國殖民時期遺留的法律，當地民眾對此條文的支持度逐年下降。

星媒報導，市調公司易普索（Ipsos）最新調查顯示，僅有44%的受訪者支持這項條文，較先前的55%下降不少。反對這項條文的受訪者比例則從12%增加到20%。

「我們所有人都想要平等」，一名不願具名的LGBT人士受訪說，星國社會相對非常保守，LGBT人士享有的合法權利並不多，「粉紅點」活動有助社會更了解LBGT議題。

展望未來，19歲的她期待看到377A條文被廢除、LGBT人士享有更多合法權益，包括同性婚姻合法、允許同性伴侶共同購買組屋（公共住宅），也不會再因性向而受到歧視。

粉紅色是「粉紅點」活動的主題色，也是混合紅色、白色而出現的顏色。紅、白兩色正好是新加坡國旗的顏色。（編輯：陳彥鈞）1110618

聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動18日恢復實體舉辦，民眾舉著各項標語，爭取LGBT平權。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月18日

聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動18日恢復實體舉辦，民眾舉著標語，爭取LGBT社群的戀愛自由。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月18日

聲援同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）戀愛自由的新加坡「粉紅點」活動18日恢復實體舉辦，許多民眾穿著粉色上衣到場參與。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月18日