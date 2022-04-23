英國促印度減少對俄軍事依賴 開先例簡化軍售程序

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（中央社記者陳韻聿倫敦22日專電）英國首相強生今天與印度總理莫迪會晤，會後宣布英國將特別為對印度的軍售簡化行政程序、縮短交運時間，並在「印度製造」（Make-in-India）的政策框架下強化雙邊的軍工業合作，包括技術移轉和在地化。

首相辦公室表示，這是英國首度在印太區域運用「開放性一般出口許可證」（OGEL）機制，提升對特定國家的軍售效率。

強生（Boris Johnson）也宣布與印度強化情資交換、軍事、科技、航太、網路安全、人工智慧、打擊恐怖主義等領域的合作，目標包括共同研發設計和生產戰鬥機、軍用艦艇、海上偵測設備等。

英國與印度也將在能源安全領域合作，以協助印度減少對進口石油的依賴，發展較便宜和永續的在地能源來源，包括離岸風電、氫能、核能和太陽能。

俄羅斯2月全面入侵烏克蘭後，印度在聯合國的俄烏議題相關投票多選擇不正面反對俄羅斯，至今也未加入各國對俄制裁，甚至決定增購降價求售的俄羅斯石油，引發近年將印度定位為印太區域重要自由民主夥伴的西方國家的憂慮。俄羅斯目前僅供應印度所需約2%石油。

儘管印度近年致力提升國產軍備產量，且武器進口來源有「俄降西升」的趨勢（例如增加向法國採購），俄羅斯目前仍占印度的武器進口總額近50%。

強生此次印度行的重點，除了是為脫歐後的英國強化與印太區域國家的夥伴關係，包括推動與印度在今年10月底前簽訂自由貿易協議（FTA）、見證雙方企業敲定總價值達10億英鎊的投資與進出口新協議，也是說服莫迪政府減少與莫斯科在安全和外交事務的合作。

印度至今未明確譴責俄羅斯入侵烏克蘭，僅批評俄軍在基輔州布查鎮（Bucha）等地的暴行。

強生昨天在印度西部古茶拉底邦（Gujarat）展開為期兩天的訪問行程，今天在首都新德里（New Delhi）與莫迪（Narendra Modi）會晤。這是強生2019年擔任首相以來首次出訪印度。此前他因疫情兩度取消訪印行程。

古茶拉底邦是莫迪的故鄉，也是約半數印度裔英國公民的祖居地。

強生在與莫迪會晤後的聯合記者會提到，專制政權的威嚇脅迫與日俱增，英國和印度分別作為歷史最悠久和規模最大的民主政體應深化合作，包括致力確保印太區域的自由和開放，這符合雙方共同利益。

基於領土爭議、邊界武裝衝突等原因，印度近年傾向將中國視為首要安全威脅，並與俄羅斯保持一定程度的合作，英國等西方國家則致力與印度在印太區域安全事務等領域追求共同利益，這也反映在今天的英印聯合聲明。

根據聲明，雙方強調當今的全球秩序基礎是聯合國憲章、國際法以及對國家主權和領土完整的尊重，雙方並重申向烏克蘭提供人道援助的意願。聲明指出，英印都追求一個免於軍事、經濟和政治脅迫的印太區域。

雙方也同意，發生在任何一地的衝突都會影響其他地方的自由，並重申印太區域對全球的重要性。

強生也再次表達英國支持印度在改革後的聯合國安全理事會擔任常任理事國，以及成為核供應國集團（Nuclear Suppliers Group）一員。（編輯：徐睿承）1110423