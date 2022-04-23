韓國連3日確診低於10萬例 25日起開放電影院、高鐵等室內飲食

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）截至今天凌晨零時，韓國單日確診新增7萬多例，連續3天維持在10萬例以下；韓國政府18日已解除大部分的社交距離規定，25日起將進一步開放在電影院、高鐵和飛機等密閉室內飲食。

韓國中央防疫對策本部統計，截至今天凌晨零時，境內新增7萬5449例確診案例，較前一天減少約5000例，與前一週週六公布的新增確診數相比則減少3萬多例，重症人數下降至700多例，病歿人數則新增151例，累計2萬2024例。

觀察韓國近一週疫情變化，受到週末採檢數較少因素影響，18日公布的確診數降至5萬例以下，創下兩個多月以來低點，之後雖回升至11萬多例，但隨後連續3天維持在10萬例以下，且持續下降。

韓國防疫在長期疫情走向轉為下降後，宣布解除社交距離規範，18日起不再限制私人聚會人數、營業時間、大規模集會活動及宗教場所人數，地鐵站月台座位及咖啡店等公共場所原本貼著以維持社交距離間隔標示的貼紙也被清除得一乾二淨。

在一週緩衝期後，室內飲食禁令也將從25日起解除，電影院、室內體育設施、高鐵、跨縣市高速巴士、飛機內都可飲食，但乘客密集度較高的市內公車及社區公車仍禁止飲食。

此外，老人活動中心等年長者福利設施也將重新開放完成3劑疫苗接種者使用。療養院則自30日起開放探訪，院內接受會面者須完成4劑疫苗接種，若曾確診則僅須接種2劑；18歲以上訪客須接種3劑，18歲以下須接種2劑，若曾確診且為解除隔離3天至90天者則不受接種限制。

韓國至今累計1683萬469例確診，在傳染力高、症狀較輕微的Omicron疫情快速擴散下，確診人數一度暴增至數十萬例，當局為緩解醫療體系負擔，改為以救治重症患者為主的居家治療體系，目前約有55.9萬人在家中靜養治療，入院治療的重症患者人數至今天凌晨零時為止降至738人，重症病床使用率下降至35.8%。（編輯：陳惠珍）1110423