更多編輯台推薦新聞：
染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫
生活

染疫兒童出現呼吸困難等6症狀 親友可自行緊急送醫

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情
政治

台僑王楠穎烏克蘭戰區前線苦鬥 攜國旗慰思鄉情

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增3766例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報1/40

入境泰國再鬆綁 5月起完整接種疫苗者不須檢測

2022/4/22 17:40（4/22 18:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國4月22日入境規定再鬆綁，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測。圖為曼谷蘇凡納布機場的守護神雕像。（中央社檔案照片）
泰國4月22日入境規定再鬆綁，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測。圖為曼谷蘇凡納布機場的守護神雕像。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國4月1日起放寬完整接種疫苗旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測證明，須於入境落地後檢測。今天入境規定再鬆綁，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測。

為了吸引外國遊客到泰國旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，隨著疫情趨緩不斷放寬規定。

今年4月1日起的規定是完整接種疫苗的旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測，入境落地後須進行PCR核酸檢測，在預定旅館待上一晚，確定陰性即可自由活動，落地後第5天自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險。

隨著周邊國家逐漸開放國境，泰國感受到競爭壓力。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會後由疫情指揮中心發言人塔維辛 （Taweesin Visanuyothin ）召開記者會說明。塔維辛表示，會議中通過公共衛生部提案，5月1日起，完整接種疫苗的旅客落地後不需要再進行PCR核酸檢測，也不需預訂一晚旅館。

疫情指揮中心建議旅客落地後可以自己進行快篩，旅客入境仍然需要保險，不過保額降為1萬美元，旅客入境泰國前先透過Thailand Pass網站上傳疫苗證明以及保單，取得Thailand Pass後才能入境泰國。

未完整接種疫苗的旅客若沒有登機前72小時的PCR陰性證明，落地後要在預訂的旅館隔離5天，第4天或第5天進行PCR核酸檢測；如果未完整接種疫苗的旅客有登機前72小時的PCR陰性證明，入境後不需再做PCR檢測也可以免隔離。（編輯：林憬屏）1110422

延伸閱讀
巴西疫情趨緩轉與病毒共存 結束COVID-19衛生緊急情況韓國單日確診不到5萬創2個月來低點 取消大部分防疫措施白宮專家佛奇：群體免疫概念可能不適用COVID-19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀