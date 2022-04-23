英國路易王子滿4歲 媽媽凱特親拍照片慶生

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國威廉王子（Prince William）的次子路易王子（Prince Louis）明天將滿4歲，肯辛頓宮依照慣例，公布由他的母親凱特（Kate Middleton）掌鏡的照片。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，劍橋公爵與夫人在官方Instagram和推特帳號分享2張路易王子在沙灘上笑開懷的照片。這些照片是由凱特4月稍早在英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk）拍攝。

威廉王子和凱特在官方社群網站分享路易王子的新照片，寫下：「明天4歲！」

照片中，路易王子穿著藍綠色短褲和有星星圖樣的灰色毛衣，赤腳在沙灘上玩耍奔跑，另外還有他拿著橘色板球站定看向鏡頭的照片。

路易王子出生於2018年4月23日，是排在祖父王儲查爾斯（Prince Charles）、父親威廉王子、胞兄喬治王子（Prince George）、胞姊夏綠蒂公主（Princess Charlotte）之後的英國王位第5順位繼承人。

近年來每逢3個孩子的生日，王室就會公開劍橋公爵夫人凱特親自拍攝的照片，作為慶生紀念。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110423