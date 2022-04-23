北海道載26人觀光船失聯 自衛隊協助搜救

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日本一艘載有26名乘客與船組員北海道觀光船23日下午在知床半島外海通報將沉沒後失聯。（圖取自知床觀光船網頁shiretoko-kazu.com)

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（中央社台北23日電）日本一艘載有26名乘客與船組員北海道觀光船今天下午在知床半島外海通報將沉沒後失聯；第1管區海上保安本部派多艘巡邏船及直升機救援，並請求航空自衛隊協助搜救，夜間搜救行動難度高。

日本放送協會（NHK）等媒體報導，日本海上保安廳表示，今天下午1時15分（台灣時間12時15分）左右，搭載26人的觀光船KAZU 1船組員在通報「船首部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」後失聯。

這艘觀光船上共有26人，包括1名船長、1名甲板員及24名乘客，其中包括2名兒童；已知26人都有穿救生衣，但海水水溫可能僅攝氏2到3度左右。

海上保安廳（相當於海巡署）第1管區海上保安本部表示，一艘巡邏船已在日本時間下午5時55分抵達事發海域展開搜救任務。截至晚間6時30分止，已有6艘巡邏船及4架直升機投入搜救工作。

晚間7時40分左右，第1管區海上保安本部請求自衛隊協助救援。航空自衛隊的第2航空團派遣一架千歲救難隊的U125救難搜索機投入搜救。截至晚間8時仍未發現船體。

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昨天抵達熊本縣，原本預定到24日為止在熊本市視察的首相岸田文雄得知北海道觀光船失聯一事後，臨時變更行程，決定搭乘自衛隊直升機返回東京的首相官邸（行政中心）聽取搜救報告。

日本朝日新聞報導，這艘失聯的觀光船是由「知床遊覽船」公司所營運的小型觀光船，可搭載65人。今天上午10時左右從北海道斜里町宇登呂的港口出港，行程包括遊覽登記為世界遺產的知床半島斷崖的瀑布、熊、鷲等野生動物，行程原本預定下午1時返抵出發港口。（編輯：黃自強）1110423