印度在烏克蘭危機左右逢源 各方爭相拉攏

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（中央社新德里23日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭，南亞大國印度不僅拒絕譴責莫斯科，且無視西方制裁措施，繼續購買降價出售的俄國石油。起初新德里的作法令西方國家不滿，白宮宣稱對印度感到「失望」。

然而，幾週後西方突然改變態度。美國總統拜登本月會見印度總理莫迪（Narendra Modi）時，大談兩國人民間的深厚關係和「共同價值觀」。英國首相強生（Boris Johnson）22日飛抵德里，討論貿易關係還擺姿勢拍照，對雙方與俄羅斯有關的歧見避而不談。

印度對烏克蘭的立場基本沒變。它仍在購買廉價的俄羅斯石油，對莫斯科的入侵行為依舊沉默。4月7日聯合國投票決定是否暫停俄國在人權理事會的成員資格時，印度投了棄權票。

美國有線電視新聞網（CNN）引述分析人士說法，印度為西方上了一堂國際外交的大師級課程。

印度對美國抗衡中國崛起的行動至關重要，美國認為比起俄羅斯，中國對世界和平的潛在威脅更大，因此西方對印度少批評為妙。

或者就像倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授潘特（Harsh V. Pant）所說，美國明白，必須將印度視為「需要拉攏的新夥伴」。

印度對美國至關重要的原因在於，印美雙方都對中國不斷壯大的軍力、其侵略性領土主張及對較小鄰國的經濟影響力日增，越來越感到不安。

潘特說，美方的因應計畫之一是成立印度與美國、日本、澳洲共同參與的「四方安全對話」（Quad）。

印度對中國也有其自身的擔憂。兩國在喜馬拉雅邊界地區發生軍事對峙，過去幾年已奪去數十人的性命。有件諷刺的事華盛頓不會不知道，就是印度裝備其軍隊，包括在喜馬拉雅山區的部隊，非常依賴俄製武器。

拜登與莫迪會晤後，雙方對中國侵略的共同擔憂明顯可見，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）警告，中國正尋求「重塑區域和國際體系」，並表示，美國與印度已發現兩國軍隊擴大作戰廣域的新機會。

印度智庫塔克夏許拉研究所（Takshashila Institution）中國問題研究員克瓦拉馬尼（Manoj Kewalramani）說，這顯示無論印美兩國在烏克蘭問題上存在何種歧見，雙方對彼此的立場有著深刻的理解。

上述憂慮有助於說明，為何華盛頓持續批評中國對俄羅斯在烏克蘭的所作所為保持緘默，卻對印度的同樣態度不置一詞。

至少從表面上看，印度和中國對烏克蘭戰爭的立場似乎相近。兩國皆以中立的旁觀者自居，不出聲反對，都呼籲和平，但拒絕明白譴責侵略。

兩國皆與俄羅斯保有戰略關係，極欲避免損及這樣的關係。中國國家主席習近平和俄羅斯總統蒲亭2月宣布雙方關係「沒有上限」，而有些估計指印度50%以上軍備來自俄羅斯。

但相似之處僅止於表面，按克瓦拉馬尼的說法，兩國事實上存在很大差異。他表示，中國譴責西方制裁，並一再指責美國和北約要為衝突負責，重覆俄羅斯的觀點，即北約東擴引發這場危機。中國國營媒體也強化報導俄羅斯的論點和假消息。

印度則避免批評北約，且顯然想要淡化與美國的歧見。隨著戰爭進行，印度的立場也發生微妙的變化。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江（Li Mingjiang）指出，莫迪曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）交談，中國領導人則沒有。印度對俄羅斯所涉戰爭罪行的批評，也已趨向嚴厲。

印度駐聯合國大使本月稱，在布查（Bucha）殺害平民的事件「令人深感不安」，除予以譴責，並呼籲進行公開調查。

中國大使張軍也說這些事件「令人深感不安」，但未發出譴責，反而敦促「各方」避免「毫無根據的指控」。

美國也可能認識到，印度對俄關係的歷史發展軌跡與西方截然不同。美國國務卿布林肯指出，在美國還未能成為印度的夥伴前，印俄關係「已發展了數十年」。美國與前蘇聯冷戰期間，印度公開表明不結盟。而當美國開始向印度鄰國巴基斯坦提供軍事和財務援助時，印度於1970年代開始向蘇聯靠攏。

這是俄羅斯開始向印度提供武器的時候，而印度至今仍高度依賴俄國提供軍事裝備。這種依賴限制了印度在烏克蘭問題上譴責俄國的能力。

潘特指出，上述種種使印度站上了「各方爭相拉攏」的地位。

莫斯科仍站在身邊，且仍熱衷向印度出售減價的石油。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本月甚至在德里與印度外長會面，並讚揚印度沒有「不公道地」看待烏克蘭戰爭。

西方也是如此，自2014年莫迪當選以來，與西方關係日益密切。印美年貿易額超過1100億美元，而印度與俄羅斯的貿易額約80億美元。近年來，印度也成為美國軍事裝備的重要客戶。

拜登為使印度不向俄羅斯購買石油，願協助印度從其他地方獲得石油。印度80%石油需要進口，而來自俄國的石油不超過3%。

印度顯然成功實現了一次令人印象深刻的平衡表演。潘特說：「經過這場烏克蘭危機，印度確實顯現得十分強大，堪稱高明。」（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110423