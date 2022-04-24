COVID-19全球最新情報4/24

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（中央社台北24日電）台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，23日新增4126起本土病例，再創新高；中國疫情反覆，近日略降的病例數再次突破2萬；研究報告顯示，COVID-19連續第2年成為美國第3大死因。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間24日上午7時，全球至少621萬6554人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億902萬2865人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，23日新增4126起本土病例，再創新高，遍布22縣市，以新北市1563例最多，另增1例重症、10例中症，其中6人沒打疫苗，無死亡個案。

今年第4批採購莫德納疫苗約20.04萬劑，23日下午4時31分由華航貨機運抵桃園機場，效期到7月29日。指揮中心指揮官陳時中指出，下週還有100多萬劑莫德納疫苗抵台，輝瑞BNT疫苗採購合約也即將簽訂。

陳時中23日邀請6個高風險縣市首長開會，決議未來採「重點疫調」，僅匡列同住親友、同班同學、同辦公室、同工作場域等4類密切接觸者，加速疫調匡列速度。

● 日本

東京都23日新增5387例確診病例，已連續12天低於上週同日，但疫情最嚴峻的沖繩縣仍新增1662例，較上個週六增加223例。

日本首相岸田文雄22日表示，由於Omicron變異株致死率與重症風險都比流感來得高，且還有變異可能，現階段變更傳染病等級分類並不現實。

● 中國

中國疫情持續反覆，近日略降的病例數再次突破2萬，官方23日通報新增2萬4326例本土病例，其中上海占2萬3370例，並有12人染疫病亡，均為本土病例，都在上海。

● 香港

香港23日通報新增523起確診病例，其中有13例為境外移入，過去24小時通報新增9名確診患者死亡，是自2月18日以來單日通報死亡人數首度降至個位數。

※ 美洲

● 美國

美國政府22日公布研究報告顯示，2021年COVID-19連續第2年成為美國第3大死因，多數年齡層的死亡率都攀升，心臟病與癌症則分別是前兩大死因。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的研究報告顯示，COVID-19是美國2021年46萬513人死亡的根本原因或促成原因，人數比2020年增加近20%。

● 巴西

巴西衛生部長奎洛加22日簽署結束COVID-19大流行引起攸關國家利益的突發公共衛生事件法令，將在30天過渡期後於5月22日正式生效。這項法令的影響將是改變限制個人自由的預防措施等。

此外，巴西里約燦爛的嘉年華會22日在著名的森巴學校舞者遊行下登場，為COVID-19疫情肆虐巴西以來的首次嘉年華，象徵當地重新邁向正常生活。（編輯：陳彥鈞/核稿：劉文瑜）1110424