美期中選舉將開打 川普考量掏出募款金援黨內同志

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）2名消息人士指出，美國前總統川普面臨壓力，必須在今年期中選舉助共和黨一臂之力以掌控國會，他正在衡量得從荷包掏出多少錢，又有多少名共和黨籍候選人需要他金援。

根據最新聯邦文件，川普的「拯救美國」（Save America）政治行動委員會自2020年11月成立以來就是募款大戶，積累約1.125億美元（約新台幣33億元）資金，卻僅花費約1700萬美元來幫助舉辦集會，以及替共和黨人宣傳。

「拯救美國」僅花了這麼一點錢，引發選戰財務專家與政治觀察家質疑，認為川普可能是為了2024年總統大選預留資金。

美國將於11月舉行期中選舉，2名熟悉川普與幕僚討論細節的消息人士由於事涉敏感匿名告訴路透社，高層幕僚目前齊力提案，要支持出馬參加各州選舉與國會選舉的共和黨籍候選人。

川普預料將在5月中做出決定。

消息人士指出，提案內容包括預估花費，以及替候選人提供協調與選戰人力。2名消息人士都沒提起考量中預算金額的相關細節。

消息人士告訴路透社，幕僚正在辯論是否把資金和人力集中至小部分選戰，以擴大勝算，抑或是廣撒資金到更多戰場。

但消息人士表示，有一件事情可以肯定：做出最後決定的人是川普，而他肯定會花錢來打敗麗茲．錢尼（Liz Cheney）這種在2020年1月6日國會山莊致命暴動事件後投票支持以煽動罪彈劾他的共和黨人。

由於報導稱共和黨內部對於川普缺乏行動感到挫折，消息人士稱，川普現在面臨壓力，得要提供他背書的候選人更多資金與資源。

他們指出，川普允許候選人利用他在佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉辦募款會，有他做靠山就能募得更多款項，並提升候選人知名度。

關鍵的俄亥俄州與賓州共和黨聯邦參議員候選人提名戰於5月初與5月中結果出爐後，川普預料將敲定他的資助計畫。他在這兩州都相當冒險地支持並沒有明顯勝算的候選人。

共和黨金主艾伯哈特（Dan Eberhart）說：「我認為他們面臨愈來愈多必須花錢的壓力。如果川普想要拿奪回眾院和參院控制權邀功，他就必須投入資源。如果他不這麼做，一旦沒有拿下更多席次，我們就要怪他。」

由於美國選民對於民主黨籍總統拜登應對通貨膨脹的方式感到強烈不滿，共和黨被廣為看好能夠拿下眾議院，也有掌控參議院可能性。

川普的發言人布多維奇（Taylor Budowich）表示，他不對選戰預算與策略發表評論。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110425