俄烏戰邁入關鍵 美在德辦40國會議協調各方合作

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（中央社德國美軍蘭斯坦空軍基地26日綜合外電報導）美官員說，美國今天將在德國主持與烏克蘭相關的防衛會談，預料有40多國參加。會議聚焦提供基輔武器，協助他們抵擋俄軍正在烏東發動、可能決定戰局的攻勢。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問基輔、向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）承諾提供額外援助後，將在德國美軍蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）主持這場會議。

奧斯汀稍早結束基輔訪問後告訴記者：「如果他們有合適的裝備、合適的援助，他們可以獲勝。」

德國這場會議的目的就是確保這樣的援助能持續提供。美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，各方對基輔提供的安全協助日益增加，像是榴彈砲（howitzer）等重型武器，以及武裝無人機和彈藥等，這場會談的重要目標就是協調各方奧援。

密利告訴隨行記者：「未來幾週非常、非常重要，他們想在這個戰場上成功就需要持續的援助，那正是這場會議的目的。」

俄軍在烏克蘭北部的基輔遭烏軍擊退後，重整旗鼓揮軍進入烏東，在稱為頓巴斯（Donbas）的兩個州發動地面攻勢。

莫斯科將地面部隊從多地調至烏東，試圖包圍和摧毀大批烏軍。要求不具名的美國官員評估，俄軍將重度仰賴砲彈攻擊，試圖重創烏克蘭據點。

但美國評估也認為俄軍許多部隊戰力空虛，部分部隊兵員損失多達3成；美國軍方認為，這樣的損失程度太高，不足以繼續作戰。

美國官員援引傳聞說，俄軍戰車上除了1名駕駛沒有其他人，而不符標準的裝備不是快壞、就是已老舊過時。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨天表示，英國評估認為，俄軍已有約1萬5000人在這場戰事中陣亡，包括約530輛戰車在內、共有2000輛裝甲車被摧毀，另有60架直升機與戰機遭毀。

俄國目前僅承認1351名軍人死亡，3825人受傷。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110426