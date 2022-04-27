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聯合國人權先遣團隊抵中國 檢疫完成後赴新疆待命

2022/4/27 12:12（4/27 13:13 更新）
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聯合國人權辦公室先遣團隊抵達中國廣州市，隔離檢疫後將赴新疆進行技術部署和勘查。圖為聯合國紐約總部大樓。（中央社檔案照片）
聯合國人權辦公室先遣團隊抵達中國廣州市，隔離檢疫後將赴新疆進行技術部署和勘查。圖為聯合國紐約總部大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）發言人今天指出，聯合國人權辦公室指派一個先遣團隊至中國廣州市，他們正在當地隔離檢疫，完成後將赴新疆進行技術部署和勘查，以待聯合國人權事務高級專員巴舍萊到訪。

這個5人組成的先遣團隊昨天抵達廣州市，等隔離結束，先遣團隊就會前往新疆開始進行技術部署和勘查，以待聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）初步計劃在5月到訪。

巴舍萊備受期待赴中國訪問若成行，將是自2005年阿布爾（Louise Arbour）以來，首位訪問中國的聯合國人權事務高級專員。這趟計劃行程包括往訪新疆，人權激進主義分子稱當地約有100萬維吾爾人遭拘留。

中國否認在新疆侵害人權的指控，並稱這些拘留營是職訓中心，藉此打擊極端主義。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）發電郵回應路透社詢問，指稱「一旦檢疫完成，（這個團隊）將執行他們初步的技術任務，包括訪問新疆維吾爾自治區。」

史勞塞爾對於巴舍萊的訪問時間未提供更多細節，這次訪問將在這個先遣團隊工作完成後進行。

她還說，先遣團隊在中國遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）擴散的規定下，初步規劃將隔離檢疫3週。

巴舍萊正在準備一份針對新疆維吾爾人權據稱遭受侵害的報告，聯合國人權事務高級專員公署為此已著手調查3年多時間。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110427

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