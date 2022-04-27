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俄羅斯西部接壤烏克蘭地區再傳爆炸 彈藥庫失火

2022/4/27 14:41
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯3個與烏克蘭接壤的地區今天凌晨聽到一連串爆炸聲；大約同一時間，俄國西部貝爾哥羅德州（Belgorod）一座彈藥庫也發生火災。

路透社報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，這座彈藥庫的火勢已撲滅，沒有平民受傷。

俄國本月稍早指控烏克蘭派直升機攻擊貝爾哥羅德州一座燃料庫，還朝數座村莊開火。

貝爾哥羅德州鄰近烏克蘭的盧甘斯克（Luhansk）、蘇米（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）地區，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，這些地方都經歷過激烈交戰。

另外，俄國庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）說，庫斯克市今早也聽到了爆炸聲，很有可能是防空系統射擊的聲音。庫斯克州也與烏克蘭相鄰。

俄國塔斯社（TASS）引述一名緊急事務部官員的說法報導，在同樣毗鄰烏克蘭的俄國佛洛尼斯州（Voronezh）首府佛洛尼斯市也聽到兩次爆炸聲，當局正在調查。

美國有線電視新聞網（CNN）提到，根據地方政府網站上的公告，貝爾哥羅德地區將延長實施「恐怖主義威脅」的高度安全警戒至5月10日。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110427

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