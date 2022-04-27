祖國遇難無法袖手旁觀 俄國營事業高層加入烏軍

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）國營的俄羅斯天然氣工業銀行副總裁沃洛布耶夫告訴俄國和烏克蘭媒體，他3月2日離開俄國，加入烏克蘭國土防衛部隊，成為至少第4位突然引退的俄國國營企業高層或官員。

莫斯科時報（Moscow Times）報導，沃洛布耶夫（Igor Volobuev）告訴俄羅斯獨立新聞網站內幕新聞（The Insider）和烏克蘭商業新聞網站liga.net：「我不能袖手旁觀俄羅斯侵略我的祖國。」沃洛布耶夫出生於烏克蘭東北部的阿克提卡鎮（Okhtyrka）

「俄國人殺害我的父親、我的舊識好友。我父親被迫在冷冰冰的地下室生活一個月。兒時舊識跟我說，他們以我為恥。」

50歲的沃洛布耶夫表示，他離開俄國後，被俄羅斯天然氣工業銀行解職，結束長達33年的職涯。俄羅斯天然氣工業銀行是俄羅斯天然氣公司（Gazprom）旗下的事業。

沃洛布耶夫說：「俄國沒人知道（我去職）。」

沃洛布耶夫表示，他隸屬於俄羅斯天然氣工業銀行的公關團隊，負責破壞烏克蘭天然氣運輸系統在歐洲消費者眼中的形象。

華府在莫斯科入侵烏克蘭的第一天就對俄羅斯天然氣工業銀行祭出制裁。

沃洛布耶夫也對俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avaev）在莫斯科寓所中彈身亡，以及俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）前副總裁與總會計師波托申亞（Sergei Protosenya）在西班牙喪命的官方說法提出質疑。

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他告訴烏克蘭商業新聞網站liga.net，「我不相信他們是自殺」；並說，阿瓦耶夫可能是「因為知道太多內情而遇害」。

其他在俄國揮軍烏克蘭後已知離開俄國的國營企業高層和官員有3名，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）第一副董事長卡西斯（Lev Khasis）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的國際特使邱貝斯（Anatoly Chubais）以及俄羅斯航空公司（Aeroflot）副執行長帕諾夫（Andrei Panov）。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110427