日本新型護衛艦最上號服役 具備掃雷能力

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本海上自衛隊新型最上級護衛艦（FFM）1號艦「最上號」今天正式服役，與日本既有的護衛艦相較，艦體設計小型化，可以較少乘組員操作，且具備清除水雷能力。

日本共同社報導，最上號由三菱重工長崎造船所打造，海自今天在長崎市的造船所舉行交艦儀式及代表納入自衛隊編制的艦旗授旗儀式，最上號正式服役。

最上號艦長133公尺、寬度16.3公尺，標準排水量3900噸，乘組員約90人。船體外觀採用扁平設計，較難被敵方雷達偵測到，具有較高的隱形能力，並具備原由掃雷艦負責的清除水雷能力。

報導指出，日本考量周遭安保環境，規劃將護衛艦從48艘增至54艘，並以低預算因應海自人員短缺問題；最上級護衛艦將艦體小型化，所需乘組員較其他型護衛艦少。

最上級護衛艦預定將部署22艘，2號艦「熊野號」已於今年3月率先服役，2艘最上級護衛艦均部署在神奈川縣橫須賀基地。

艦名「最上」源自於山形縣的最上川，「熊野」源自於流經奈良、和歌山、三重各縣的熊野川。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110428