歐盟近8成人口染過COVID 揮別緊急模式階段

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會表示，估計歐盟約77%的人口已感染過COVID-19（2019冠狀病毒疾病），隨著歐盟逐漸走出緊急階段，已無需再大規模通報確診病例。

綜合法新社和路透社報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中說「這場大流行正進入全新階段，COVID-19已從緊急態勢轉為一個更加能可持續管理的狀態，只是我們警覺心不能鬆懈。」

「我們知道接下來該怎麼走。我們必須進一步拉高疫苗接種、接種加強針、進行針對性篩檢，歐盟內部間也必須繼續密切協調因應對策。」

歐盟當局表示，各成員國必須抓緊當前感染率低的時機，趁疫情可能於秋季捲土重來之前「加強監控、改善健保系統，並增進整體大流行的準備度」。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）在記者會說：「估計歐盟如今有約60至80%人口已染過COVID。」

歐盟公衛機構表示，目前為止通報的確診病例約占歐洲人口30%，但如加上未通報染疫數，病例可能多達3.5億，也就是歐洲人口的77%。

凱瑞亞基德斯表示，隨著COVID-19感染和死亡率近來雙雙下滑，歐盟如今已調整作法，不再大規模篩檢或通報病例。

歐盟執委會表示，由於病毒仍會持續突變，新一波疫情仍可能爆發，各國政府應備好隨時可重返緊急狀況的計畫，並擴大疫苗接種。

在因應走出疫情緊急階段的策略文件中，歐盟呼籲各國政府持續鼓勵未接種疫苗者捲袖打針，尤其是兒童，應於秋季班開學前完成接種。

文件指出孩童疫苗覆蓋率方面，5到9歲（歐洲授權可打COVID-19疫苗的最低年齡層）以不到15%敬陪末座，相較於5至17歲則超過70%。

歐盟執委會還說會支持研發抗COVID-19新藥，特別是易於儲存和給藥的抗病毒藥物。

歐盟執委會表示他們會共同努力，支持研發下一世代的COVID-19疫苗，在感染和傳播上提供更強、更長效的保護力。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110428