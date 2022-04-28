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對抗通膨 瑞典央行升息至0.25%

2022/4/28 21:02
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（中央社斯德哥爾摩28日綜合外電報導）瑞典中央銀行今天調高主要利率，從原本的零利率上調至0.25%，以對抗與烏克蘭戰爭和COVID疫情相關的通膨飆升。

這是瑞典自2014年9月以來，利率首度在正值，也比原訂升息時程提前。瑞典央行（Riksbank）本身在2月的最新評估，曾預測2024年下半升息。

瑞典央行在聲明稿中表示：「預估附買回利率今年將再調升兩到三次，在預測的3年期間結束時來到大約2%以下。」

瑞典央行表示，全球經濟仍受到COVID疫情，以及近來爆發的俄羅斯入侵烏克蘭等「重大衝擊」影響。

瑞典央行也說，全球經濟活動「仍被認為維持良好」。但國際商品和船運價格高漲預期還會造成消費者物價飆升「一段時間」。

瑞典央行表示，貨幣政策雖不能影響這點，但「該行可以利用貨幣政策來抵銷高通膨在價格設定和薪資形成因素中逐漸根深柢固，並確保通膨在一段時間後回到目標水準」。

瑞典央行表示，「如有必要，將加速調高附買回利率，以確保通膨重返目標水準」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110428

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