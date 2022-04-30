COVID-19全球最新情報4/30

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韓國政府宣布，5月2日起將解除室外強制戴口罩規定。圖為29日首爾明洞一景。（韓聯社）

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（中央社台北30日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，丹麥疫苗施打覆蓋率高、疫情受控制，停打疫苗成全球首例；中國新增病例逾1.5萬，北京新增本土確診僅次上海。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間30日上午7時，全球至少623萬3353人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億1285萬1584人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心指揮官陳時中29日宣布，新增1萬1974例本土病例，另新增2人死亡及30名中重症，其中15人從未打過疫苗，中症個案包括一名國小女童，目前住院治療。

陳時中表示，29日的本土病例成長率約3%，比前幾天略低，確診個案以新北市4095例最多，其次依序為台北市2702例、桃園市1987例、基隆市605例、台中市586例。

食藥署29日下午核准國內首款家用唾液快篩試劑，原產國為南韓，經效能驗證確認PCR陽性一致率達95.83%，業者預計將進口3000萬劑，未來加上中文標示、說明書才能正式在台販售。

● 中國

中國官方29日通報最新染疫數，共新增病例（含確診及無症狀感染者）1萬5688例，本土新增病例1萬5588，其中近來疫情加劇的首都北京，新增本土病例僅次於當前的重災區上海。

據通報，上海28日新增本土確診病例5487和無症狀感染者9545例，總計1萬5032例，新增死亡病例52例。上海官方宣布推動常態化核酸採樣，首波在市內設置534個採樣點。

封城1個月，上海的疫情似乎有趨緩跡象，然而物資供給問題仍存在，不少社區因物資短缺而不滿。有民眾組織「砸鍋要物資」行動，透過敲鍋表達不滿，並戲稱舉行「音樂會」。

中國河北省遷安市再被揭發以極端手段防疫。多名華北理工大學遷安學院學生近日反映，學校實行全員靜止，學生不能出宿舍，校方並派發塑膠桶讓學生在宿舍內如廁。

中國首季GDP成長率發布後，各省區的數據也陸續公布。據統計，目前已公開的30個省區，吉林省因疫情影響，年減7.9%，成為唯一衰退的省份。

中國邊境城市遼寧丹東爆發疫情，中國外交部發言人趙立堅29日表示，中國和北韓的跨境鐵路貨運服務將暫時中止。

● 香港

香港29日新增366例確診病例，過去24小時又有11人染疫死亡。

由於全球疫情有下降趨勢，香港政府29日宣布，將自5月1日起，不再對受疫情影響的國家或地區發出外遊警示。

● 日本

日本65歲以上長者已接種3劑疫苗者達87.4%，政府為進一步提高接種率，28日公布短片，首相岸田文雄在片中敦促年輕人踴躍接種第3劑。

根據日本首相官邸（行政中心）官方網站統計數據，截至本月27日，有52.2%的日本民眾完成接種第3劑疫苗，65歲以上長者更高達87.4%。

● 韓國

韓國政府29日宣布，5月2日起將解除室外強制戴口罩規定；但將在5月10日上任的新政府對此不認同，認為在缺乏科學根據下做此決定為時尚早且過於倉促。

韓國國務總理金富謙29日主持中央災難安全對策本部時宣布這項新規，除感染風險較高的50人以上集會、活動、公演及體育賽事外，5月2日起不再強制民眾在室外戴口罩。

● 新加坡

新加坡推行「與病毒共存」，持續推動疫苗接種，依新加坡官方數據統計，12歲以上人口疫苗覆蓋率超過9成；截至24日，5至11歲兒童的完整接種比例已達70%。

由於新加坡5至11歲兒童疫苗去年底才開打，因此年初爆發Omicron疫情時，有不少兒童確診。

※ 歐洲

● 丹麥

丹麥成為全球第一個停止疫苗接種計畫的國家，稱病毒現在已受控制。

美國財經媒體CNBC報導，丹麥衛生局（Danish Health Authority）在聲明中說：「春天到來，丹麥人口的疫苗覆蓋率高，流行病出現逆轉。」

※ 美洲

● 美國

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）29日指出，科學家和衛生官員今年夏季前，應會更加清楚需以何種COVID-19疫苗追加劑來因應下個階段疫情發展及何時接種。（編輯：林沂鋒/核稿：張曉雯）1110430