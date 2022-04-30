北海道船難 當局嘗試以水中攝影機確認沉船內部

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本北海道一艘載有26人的觀光船，4月23日出海後通報船首進水，隨即失聯，29日被發現沉沒在水下約120公尺處。當局正試圖以水中攝影機確認沉船內部狀況。

日本放送協會（NHK）報導，這艘觀光船在北海道知床半島海域發生船難，到今天屆滿一週，船上26人已知14人罹難、12人下落不明。

第1管區海上保安本部與海上自衛隊29日在知床半島一處瀑布景點外約一公里海域水下120公尺左右發現船體，正使用遠距操作水中攝影機來確認內部狀況。

海上保安本部表示，截至上午11時止，水中攝影機都在調查是否有可以進入船體的開口處，暫時沒有發現失聯人員資訊。

●沉船水深超過潛水人員下潛深度

讀賣新聞提到，海上保安廳潛水人員水下作業極限約水深60公尺，沉船所在之處大幅超過潛水人員下潛能力，整個搜索活動料將面臨困難。

因為水壓關係，一般潛水人員最深能在水下30公尺到40公尺左右作業；負責船難救助等任務的海上保安廳精銳部隊「特殊救難隊」，最深也只能下潛到水下60公尺左右。

海上保安廳目前先以水中攝影機確認沉船內部，但水下視線有限且海潮流速強勁，水中攝影機能掌握到什麼程度仍是未知數。

雖有一種稱為「飽和潛水」的特殊方式可讓潛水人員執行深水作業，但為了讓身體適應事前加壓所需的特殊裝備，目前只有海上自衛隊與部分民間業者懂得使用。

一名海上保安廳前潛水人員說，就算使用「飽和潛水」，無疑仍是相當困難的作業。

至於要將沉船打撈上岸，目前預想將委請專業民間業者進行，且需要花費一定時間。

熟知沉船調查的水下探測公司社長池田克彥說，沒辦法立刻進行打撈作業，首先必須確認沉船狀態及周邊地形。

第1管區海上保安本部表示，觀光船沉沒處附近海潮流速很快，要同時使用兩架水中攝影機有難度。因此，將先由海上自衛隊掃雷艦「出島號」的水中攝影機搜索，之後再由海上保安廳的水中攝影機接續。

由於陽光無法照射到沉船所在的水深120公尺海底，就算水中攝影機開啟探照燈，可視範圍也不過1公尺到2公尺，視線相當差。

如果失聯乘客穿著救生衣，很有可能仍在海面上漂流，所以搜救單位持續在知床半島周邊海域搜尋，民間漁船也加入搜救行列。

●打撈沉船有難度

報知體育報導，要打撈這艘沉船，將面臨許多風險與花費，從現實情況來看相當嚴峻。

熟知船隻處理等事項的信太商店社長信太裕介說，事發海域天候變化快、海潮流動也很迅速，難以立刻展開打撈作業。

信太說，如果要打撈船體，必須要有300噸級的起重機船及在旁協助的船、作業人員及潛水人員等，「假如一切順利，大概要花費一億日圓（約新台幣2269萬元）」。

若確定要打撈，相關費用原則上將由沉船所屬的船公司「知床遊覽船」負擔。

有關接下來的打撈作業，信太說，潛水人員須用繩索固定船隻引擎，由起重機船吊掛，但難度很高；船體可能在打撈過程中破損，作業必須十分謹慎。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110430