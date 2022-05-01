COVID-19全球最新情報 5/1

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中華職棒30日在樂天桃園球場進行中信兄弟隊與樂天桃猿隊賽事，受到本土疫情延燒影響，中職工作人員現場持續舉牌提醒場內球迷全程戴好口罩。中央社記者張新偉攝 111年4月30日

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（中央社台北1日電）路透社取得的信件顯示，獲得數十個國家支持的烏克蘭，已致函給世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任呼籲召開緊急會議，討論俄羅斯入侵烏克蘭對衛生及醫療保健造成的衝擊。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間1日上午7時，全球至少623萬4981人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億1330萬8630人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心指揮官陳時中宣布，4月30日新增1萬5033例本土病例及3例死亡個案；確診個案中增3例重症、15例中症，其中7人沒打過任何1劑疫苗，年紀最小的僅10多歲。

● 中國

上海市本土病例出現一個月以來的新低，影響所及，據官方4月30日通報，中國大陸新增本土疫情降至1萬703例，其中上海市占1萬181例，而近日備受關注的北京市則有54例。

● 香港

香港4月30日新增363例確診，過去24小時又有10人染疫死亡。據香港電台報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，新增確診病例中，有25例為境外移入，其中14人是4月30日抵港，其餘是本土病例。

● 日本

日本境內疫情似有趨緩跡象，不僅東京都單日新增確診病例時隔3個多月再度降到3000例以下的2979例、大阪府降到1114例，連近期疫情最嚴峻的沖繩縣也減少到單日867例。

※ 美洲

● 美國

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）4月29日表示，一項大型試驗發現，輝瑞旗下COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid在預防被同住者傳染病毒方面的效果不彰。（編輯：陳正健/核稿：劉文瑜）1110501