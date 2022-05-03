英國石油退出俄市場元氣大傷 首季淨損6030億元

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國能源巨擘英國石油公司（BP）在莫斯科入侵烏克蘭後決定退出俄羅斯市場，今天公布第一季財報呈現龐大虧損。

英國石油第一季稅後虧損達204億美元（約新台幣6030億元）。而在2021年第一季則是淨利達47億美元。

英國石油2月決定撤出俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%股權，結束在俄羅斯30多年來的投資。

英國石油執行長隆尼（Bernard Looney）在聲明中表示：「我們決定退出在俄羅斯石油公司的持股，造成重大的非現金支出和本業虧損。」

英國石油因撤出俄羅斯石油公司持股而提列255億美元（約新台幣7540億元）的費用，抹消了能源價格飆漲帶來的獲利。

英國石油第一季營收較去年同期成長40%，來到510億美元。

官員表示，歐盟執委會今天將向成員國提出懲罰俄羅斯侵略烏克蘭的新制裁方案，其中包括俄國石油禁運。

歐盟昨天警告成員國，要有俄國天然氣供應完全中斷的準備，並堅稱不會向莫斯科屈服，以盧布支付進口天然氣費用。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1110503