傳美最高法院擬推翻墮胎合法 拜登力挺女性選擇權

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美國最高法院傳出打算推翻「羅訴韋德案」中保障全美合法墮胎權裁決。對此，美國總統拜登（圖）聲明力挺女性選擇權，指墮胎權裁決不應被推翻。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）

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（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）媒體傳出美國最高法院打算推翻「羅訴韋德案」中保障全美合法墮胎權裁決。對此，美國總統拜登聲明力挺女性選擇權，並呼籲民眾在期中選舉時選出支持裁決的候選人，以保障墮胎權立法通過。

根據美國政治新聞媒體Politico取得的一份主要意見書（majority opinion）草稿，美國最高法院準備推翻1973年「 羅訴韋德案 羅訴韋德案小百科 背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。 判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。 影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。 看更多 關閉 」（Roe v. Wade）歷史性裁決。當年這項裁決保障了美國的墮胎權。

拜登（Joe Biden）今天發出聲明對此草稿發表看法。他指出，相信女性選擇權是根本，這項已經是法律的裁決已經將近50年，基於公平與法律穩定性，要求這項裁決不被推翻。

他並表示，在德州通過限制墮胎法律後，他即指示性別政策委員會與白宮法律顧問辦公室，準備因應最高法院的各種可能結果，並在裁決發布時做好準備。

由於這項草稿影響深遠，甚至可能在11月美國期中選舉前重塑政治格局。拜登表示，若最高法院真的推翻這項判決，保護女性選擇權的責任將落在各級政府機關的民選官員身上，而選民將在11月做出決定。

他表示，期中選舉需要選出更多支持墮胎權的聯邦參議員，並讓支持的聯邦眾議員達到多數，以透過國會立法使其成為法律。

不過拜登也強調，尚不清楚這項外洩的草稿是否屬實，或是否反映最高法院的最終決定。（編輯：黃自強）1110503