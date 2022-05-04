性與生殖自主權 聯合國：女性平等賦權基礎

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（中央社紐約聯合國總部3日綜合外電報導）美最高法院擬推翻憲法墮胎權的意見草案外洩後，聯合國發言人表示，秘書長古特瑞斯認為，性/生殖的健康與自主權為「全球女性人生選擇、賦權以及平等的基礎」。

路透社報導，聯合國發言人哈克（Farhan Haq）婉拒對美國最高法院的意見草案置評，但他表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）一再對「全球性地抵制」女權表達關切，包括生殖權和基本醫療服務。

美國最高法院證實，外洩給媒體、有關最高法院準備推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）中保障全國合法墮胎權的意見草案是真的，但最高法院表示，意見草案並非最終決定，最終決定6月底才將出爐。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「我們都看到這份外洩草案，我們全體也因此心生若干項關切，但在女性、女孩生殖健康這方面，美國國際政策是繼續給予支持。」

她告訴媒體：「美國已恢復在這項議題的立場。」

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前總統川普執政時代，美國曾帶頭反對聯合國推廣女性的性/生殖健康與自主權，把這方面的努力視為墮胎代名詞，反對聯合國決議文中使用這個達共識已久的國際用語。

川普並於2017年刪減了聯合國人口基金（U.N. Population Fund）的資金，理由是他認為這個組織「支持或參與管理強制墮胎或非自主性絕育的計畫」。聯合國表示這是對該機構的錯誤看法。拜登政府上台後，已恢復提供資金。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110504