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遭美指控放大俄羅斯宣傳 中：美國散播假消息

2022/5/4 16:16
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（中央社台北4日電）針對美國指中國放大俄羅斯在烏克蘭問題上的宣傳，使戰爭合理化，中國駐美使館聲稱，美國散播中國對俄烏開戰事先知情、縱容俄國等說法，才是假消息。

中國駐美大使館4日以發言人名義作上述回應，並宣稱中國在烏克蘭問題上的立場「公正客觀、無可非議」。

發言人又說，美國官員和媒體先後散布中國事先知情、默許縱容俄方、幫助俄國規避制裁、給予俄國軍事支持等謠言，「才是虛假信息」，應該認真反思。

這項聲明又指稱，美國多年來發動伊拉克、阿富汗和敘利亞戰爭，造成33.5萬平民喪生，「這不是虛假信息」。

發言人表示，世界上絕大多數國家主張透過對話談判解決俄烏衝突，不希望看到局勢升級失控；並重提美國在烏克蘭設有26處生物實驗室的說法，認為美國應接受國際社會在聯合國、「禁止生物武器公約」框架下共同核查。

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這份聲明最後表示，中美都是聯合國安全理事會的常任理事國，應共同努力和國際社會推動俄烏危機早日得到政治解決，儘快停火止戰，加大對烏克蘭的人道援助，保護平民不受傷害；加強協調，維持世界能源、糧食和供應鏈安全。指責、抹黑解決不了問題。

美國國務院當地時間4日發布一份聲明，指中國官員和官媒經常放大俄羅斯的宣傳、陰謀論和假消息，合理化俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，並損害民眾對美國和其他國家、民主機構和獨立媒體的信任。（編輯：沈朋達/邱國強）1110504

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