傳歐盟提議 一個月後禁止提供俄石油航運等服務

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傳歐洲聯盟執行委員會已提議在一個月後禁止歐盟企業為俄國石油在全球運輸提供所有航運、經紀、保險和融資服務。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）一名歐盟消息人士今天告訴路透社，歐洲聯盟執行委員會已提議在一個月後禁止歐盟企業為俄國石油在全球運輸提供所有航運、經紀、保險和融資服務。

這項措施是擬議禁運俄國石油的一部分，旨在大舉削弱俄國的石油產業。

由於事件敏感性而拒絕透露姓名的消息人士表示，如果該提案獲得歐盟各國政府批准，俄國石油運輸的所有保險、金融和航運服務將在一個月後被禁止。

該禁令將適用於俄國在全球的石油出口，在歐盟停止購買俄國石油後，這可能會影響莫斯科尋找替代買家的能力。

消息人士表示，如果獲得批准，歐盟對石油的禁運將在6個月後全面生效，不會對現貨市場的新合約和既有長期合約採取任何中間措施。消息人士也說，預期在截止日期前購買量會下降。

歐盟4月對俄國煤炭實施的類似禁運，立即對現貨市場生效，既有合約則有4個月緩衝期。

針對俄國石油運輸和金融服務的禁令，僅適用於歐盟企業。

有一些非歐盟企業提供海上石油運輸，其中許多最大的公司總部位於百慕達。許多非歐盟企業也提供經紀服務。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，就已經有幾家保險業者暫停與俄國的部分業務。

消息人士表示，然而該禁令將對俄國石油貿易產生「寒蟬」效應，並可能導致自我制裁，意味即使不是禁運的直接目標，公司也能實施禁運。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110504