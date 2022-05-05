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馬立波300多人撤離 俄羅斯稱連3天開人道走廊

2022/5/5 08:38（5/5 10:35 更新）
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300多人4日從烏克蘭東南部港市馬立波撤離，烏軍持續據守當地亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。（中央社製圖）
300多人4日從烏克蘭東南部港市馬立波撤離，烏軍持續據守當地亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。（中央社製圖）
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（中央社基輔4日綜合外電報導）300多人今天從烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）撤離之際，烏國總統澤倫斯基央請聯合國秘書長幫忙，協助仍受困馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的受傷烏人離開。

法新社報導，俄國國防部今天表示：「俄國武裝部隊會在5月5日、6日、7日上午8時到傍晚6時，開啟亞速鋼鐵廠的人道走廊來撤離平民。」

俄國國防部聲明還說，躲在亞速鋼鐵廠的平民可前往俄國或基輔當局控制區。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天照常在晚間對全國演說時表示，344人已撤離馬立波與鄰近地區，向西北前往在基輔當局控制之下的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

國際紅十字會（Red Cross）稍早發出聲明指出，「有更多生命獲救讓人欣慰」，「有鑑於百姓遭受極大的苦難」，呼籲繼續努力撤離該區民眾。

與此同時，烏軍持續在據守數週的亞速鋼鐵廠與俄軍激戰。

莫斯科當局否認正在攻擊亞速鋼鐵廠，並表示軍隊會停火，從明天起，為平民開啟為期3天的人道走廊。

澤倫斯基今天稍早籲請聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）協助撤離仍困在亞速鋼鐵廠的受傷民眾。

他透過電話告訴古特瑞斯，「還留在那裡的人有生命危險」，「大家對我們都很重要，請你們幫忙救救他們」。

他說，本週的撤離行動對世界展現「國際組織可以很有幫助」，「希望撤離行動持續成功」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110505

躲在亞速鋼鐵廠地下隧道的民眾3日撤到札波羅熱，與親人相擁。（安納杜魯新聞社）
躲在亞速鋼鐵廠地下隧道的民眾3日撤到札波羅熱，與親人相擁。（安納杜魯新聞社）
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