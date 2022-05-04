俄襲烏東釀21死近月最慘 亞速鋼鐵廠平民撤抵後方

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3日躲在亞速鋼鐵廠地下隧道的民眾撤到札波羅熱，與親人相擁。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯襲擊烏克蘭多個地區，烏東地區有21平民喪命、27人受傷，為近1個月來最慘重單日死傷。另外，亞速鋼鐵廠倖存平民陸續撤離，熬過苦難安全抵達後方。

● 俄軍襲烏克蘭東部釀21死 近月來單日死傷最慘重

法新社和路透社報導，烏東頓內茨克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）3日在通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯占領者砲襲阿夫迪夫卡（Avdiivka）焦煤提煉工廠，造成至少10人遇害、15人受傷。」

阿夫迪夫卡焦煤提煉工廠的規模在歐洲數一數二，近年來由於當地有俄撐腰的烏東分離派人士持續與國家軍隊交戰，這個工廠數度淪攻擊目標。

基里蘭科後來又表示，東部城鎮利曼（Lyman）有5人在砲擊中罹難，布格列達爾市（Vugledar）4人，大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）和尚德里戈洛夫（Shandrygolove）各1人。

（中央社製圖）

● 亞速鋼鐵廠倖存平民陸續撤離 熬過苦難安抵後方

馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困多時，但在烏克蘭部隊死守下，躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）地下隧道的民眾倖存了下來。他們分乘數輛白色市區公車，撤到由烏克蘭控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3日晚在演說中提到，有156人從亞速鋼鐵廠和馬立波周圍地區循撤離路線抵達札波羅熱。

● 俄警告將摧毀烏境運送武器北約運輸工具

俄羅斯新聞社（RIA）報導，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，俄軍將會把烏克蘭境內運送武器的北大西洋公約組織（NATO）運輸工具視為攻擊目標加以摧毀。

在國防官員會議期間，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）出現在蕭依古身邊。美國2日表示，吉拉西莫夫據信於上週造訪了烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，但無法證實媒體所報導他在戰鬥中受傷一事。

俄羅斯國防部今天宣稱，它已癱瘓烏克蘭6個火車站，這些車站被用來向該國東部烏軍部隊供應西方製造的武器。

● 俄控以色列傭兵與亞速軍團並肩作戰

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天宣稱，以色列傭兵正在烏克蘭與極右派的亞速軍團並肩作戰，對抗俄國軍隊。俄國外長暗示希特勒有猶太人血統掀波後，這可能令雙方關係更緊張。

法新社報導，沙卡洛娃接受親克里姆林宮的俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）電台訪問時說：「以色列傭兵實際上在烏克蘭與亞速軍團好戰分子並肩作戰。」

● 俄宣傳戰鼓吹動用核武 諾貝爾和平獎得主痛斥

曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天譴責俄羅斯發動宣傳戰，主張在烏克蘭戰爭中動用核武；穆拉托夫警告，這會造成「人類滅絕」。

穆拉托夫在瑞士日內瓦透過翻譯告訴記者：「我不會排除核武被動用的可能性。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭沒多久，克里姆林宮就表示已讓俄國核子部隊處於高度戒備狀態。在西方對烏克蘭提供更多援助之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）幾乎不掩飾地威脅說願意部署戰略核武。

曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯記者穆拉托夫3日譴責俄羅斯發動宣傳戰。（圖取自維基共享資源；作者Euku，CC BY-SA 3.0）

● 德反對派領袖訪基輔 俄杯葛安理會會議

德國反對派領袖麥茲3日在基輔與烏克蘭總統會面，表示烏國抵抗俄羅斯的侵略代表著各地捍衛民主自由之戰。麥茲此行將升高總理蕭茲現身基輔的壓力。

路透社報導，德國反對黨領袖，基民黨主席麥茲（Friedrich Merz）訪問烏克蘭期間，先查訪遭俄軍轟炸的伊爾平（Irpin），再前往不遠的首都基輔（Kyiv）與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。麥茲表示，他將對總理蕭茲（Olaf Scholz）簡報此行。

多位外交官員表示，俄羅斯採取罕見步驟，將杯葛聯合國安全理事會4日與歐洲聯盟政治與安全委員會（PSC）的會議，是莫斯科與聯合國夥伴關係惡化的另一個跡象。

德國反對派領袖麥茲（右1）3日在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（右2）會面。（圖取自facebook.com/MerzCDU）

● 歐盟：將大幅提高摩爾多瓦軍援

歐洲理事會主席米歇爾今天承諾，歐盟將增加對摩爾多瓦的軍事協助。與烏克蘭接壤的摩爾多瓦境內親俄分離區最近爆發了一連串攻擊事件。

法新社報導，來訪的歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在和摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）共同舉行的記者會上表示：「今年我們計畫大幅增加對摩爾多瓦的援助，提供其武裝部隊更多軍備。」（編輯：劉淑琴/核稿：劉學源）1110504