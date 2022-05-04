德反對派領袖訪基輔 稱烏抗俄是捍衛民主自由之戰[影]

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（中央社烏克蘭伊爾平3日綜合外電報導）德國反對派領袖麥茲今天在基輔與烏克蘭總統會面，表示烏國抵抗俄羅斯的侵略代表著各地捍衛民主自由之戰。麥茲此行將升高總理蕭茲現身基輔的壓力。

路透社報導，德國反對黨領袖，基民黨主席麥茲（Friedrich Merz）訪問烏克蘭期間，先查訪遭俄軍轟炸的伊爾平（Irpin），再前往不遠的首都基輔（Kyiv）與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。麥茲表示，他將對總理蕭茲（Olaf Scholz）簡報此行。

他談到烏國城鎮現況時說：「這不是你很快就會忘記的景象。」他說：「光從電視上看並不足夠，你必須親眼所見，才能了解這場悲劇嚴重的程度。」

麥茲還說：「總理（蕭茲）是對的，要捍衛的不光是烏克蘭，還有民主自由，也就是我們德國的生活方式。」

俄羅斯稱在烏克蘭的行動為「特殊任務」，用以解除烏克蘭武裝，保護烏克蘭免受法西斯主義影響。烏克蘭和西方國家則表示俄國說法缺乏根據，是俄羅斯無端入侵烏克蘭。

德國社會民主黨（SPD）為首的聯合政府在提供烏國重武的請求上先是毫無作為，最後才宣布將提供防空戰車給基輔。對於柏林的優柔寡斷，麥茲不斷加大批評力道。

而在俄軍無法拿下基輔轉向聚焦數百公里外的烏東後，聯合國秘書長、美國內閣成員以及英國首相相繼造訪烏國首都，使得德國總理蕭茲親訪基輔的呼聲也愈來愈大。

但蕭茲昨天以烏方拒絕接待德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）為由，表示自己不會出訪基輔。史坦麥爾是蕭茲所屬社民黨的盟友，因德國之前與蒲亭維持密切貿易等關係的政策，而不受烏克蘭歡迎。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110504