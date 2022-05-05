延宕逾1年 美國會距達成競爭法案更進一步

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國一項延宕已久、欲授權數千億美元來強化國內科技產業對中國競爭力的法案，今天在國會朝定案邁進一步；但首先，聯邦參議院必須先表決能源政策、伊朗制裁等動議。

路透社報導，儘管動議並無約束力，卻可透露參院議員們希望最終版競爭法案包含哪些內容，又有哪些元素會導致法案無法取得足夠票數來成為法律。

預期的28項表決當中1項，是由共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）所發起的「指導動議」，尋求針對伊朗恐怖相關制裁做出報告，說這類制裁行動在限制中國與伊朗間的合作上有其必要。這項動議已獲參院跨黨派的86比12票支持。

若成為法律，這項條款恐讓國際伊朗核協議的談判工作更加複雜。不過話說回來，美國共和黨籍前總統川普2018年退出伊朗核協議迄今4年，西方官員對恢復這起協議大多已失去希望。

另一項「指導動議」若成為法律，將禁止拜登政府撤銷將伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）視為恐怖分子的說法，這對於恢復核子協議來說是一道障礙，這項動議以在參院以62比33票通過。

而由共和黨參議員巴拉索（John Barrasso）提出的動議與聯邦石油與天然氣的租賃有關，經表決以53比44票過關。

美國國會為了中國競爭法案忙了超過一年。參議院最初以跨黨派議員支持之姿，於2021年6月通過參院版本，這套規模2500億美元的法案被譽為有潛力成為美國政府數十年來在介入製造業上最重大一步，但法案在眾議院卡關。

眾議院直到2022年2月才通過眾院版本的「美國競爭法案2022」（America COMPETES Act of 2022）。眾院共和黨人除了1人之外，全部投反對票。

這套競爭法案授權投入近3000億美元資金進行研發，包括520億美元補貼半導體製造與研究。

兩院議員將在參院對所有28項指導動議進行表決之後，方會對最終版競爭法案展開協商會議。

國會幕僚預料將費時數月才能針對妥協法案達成共識。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1110505