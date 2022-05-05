俄二戰勝利日會否升溫侵烏 基輔與北約關注

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）俄羅斯每年5月9日的二戰勝利紀念日將至。基輔與北約在猜由於侵烏戰事陷入僵局，俄國可能屆時調整新的戰略目標甚至正式對烏克蘭宣戰，但專家研判可能性不高。

「紐約時報」指出，俄國2月24日入侵烏克蘭以來雖奪得烏東、烏南部分土地，但像斬首基輔政權等外界原先以為的目標多半都沒達成。西方開始擔心俄國總統蒲亭會透過向來有閱兵、發表重大軍政談話場合的二戰「勝利日」（Victory Day），讓戰事升溫。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）上週預測，蒲亭會藉慶祝二戰戰勝納粹德國的機會，將所謂「特殊軍事行動」改為正式宣戰，並展開國內大規模動員。不過克里姆林宮今天斥相關說法為無稽之談，軍事分析家也覺得總動員會在俄國國內引起反彈。

● 蒲亭宣告總動員對烏宣戰？專家稱可能性低

堪薩斯大學「俄國、東歐與歐亞研究中心」（Center for Russian, East European and Eurasian Studies）客座助理教授杜薩提（Valery Dzutsati）說：「（俄方的盤算）這問題每個人都想知道，但沒人知道5月9日當天會發生什麼事。」

杜薩提認為發布總動員或宣戰會普遍激起俄國民眾反感，他預測蒲亭屆時應會走最保險的選項，並宣告俄國目前在烏東頓巴斯（Donbas）地區已斬獲的土地為「初步勝利」。

紐時指出，目前在烏克蘭的「特殊軍事行動」對許多俄國民眾彷彿遠在天邊；俄國獨立的社研機構「列瓦達中心」（Levada Centre）上月一份民調顯示，39%的受訪俄國民眾鮮少甚至完全沒在留心俄烏戰事。

俄國國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）今天表示，5月9日會有28個城市舉行勝利日遊行，參與人員達6萬5000人、飛機460多架。

烏克蘭示警稱俄國甚至打算在烏國境內的佔領區也舉行勝利日慶祝活動，包含先前歷經激烈圍城戰的南部港市馬立波（Mariupol）；烏克蘭軍情局表示，俄方已在清掃馬立波市中心街道的屍體與斷垣殘壁，以便屆時把當地營造為「慶典核心」。

俄羅斯國際事務委員會（Russian International Affairs Council）是與克里姆林宮關係密切的智庫，委員會秘書長柯杜諾夫（Andrei Kortunov）表示，蒲亭仍有可能在奪得大部分頓巴斯地區後宣布「特殊軍事行動」達標。

● 五角大廈：俄開始打擊烏軍整補的基礎設施

「華盛頓郵報」指出，五角大廈與烏方官員今天表示，俄方已開始打擊攸關烏軍部隊整補的基礎設施。

俄軍於3、4日兩天鎖定包括變電站、鐵路設施及中部大城第聶伯羅（Dnipro）一座通聯烏西的橋梁轟炸，3日晚間的空襲導致利維夫（Lviv）3座變電站嚴重受損，使火車班次延誤、約25萬人遇到停電。利維夫位處烏克蘭最西邊，是從東歐運補援烏物資的關鍵節點。

不願具名的五角大廈高層表示，烏方目前仍能將武器運送到各處。（譯者：陳亦偉）1110505