英國地方選舉新芬黨聲勢看漲 愛爾蘭統一再成話題

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（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國今天展開地方選舉投票，北愛爾蘭議會選舉結果備受關注。若北愛民族主義政黨「新芬黨」勝出，勢將牽動愛爾蘭統一公投、英國脫歐後與北愛的邊境檢查等議題走向。

不過，由於「新芬黨」（Sinn Féin）採取與大多數其他政黨相似的選戰策略，主打物價攀升、醫療保健等內政議題，新芬黨若勝出是否意味多數北愛民眾支持積極推動與愛爾蘭統一，仍有待觀察。

英國今天各地改選英格蘭部分地方議會席次（含倫敦大都會區所有32個行政區議會席次）、蘇格蘭及威爾斯所有地方議會席次，以及北愛爾蘭議會所有席次，總計近7000席。

這場選舉被視為對首相強生（Boris Johnson）及其領導保守黨的期中考，但另一方面也檢驗最大在野黨工黨近幾個月來主攻「派對門」（Partygate）、民眾帳單飆漲等內政議題是否奏效。

民調數字顯示，新芬黨可望成為北愛議會最大黨，且在愛爾蘭的支持度也穩定上升，是當地最受歡迎政黨之一。政治新聞媒體POLITICO執行的民調顯示，新芬黨可望贏得26%選票，而支持留在英國體制內的「民主聯盟黨」（DUP）則位居第二，支持率約20%。

北愛上一次的地方選舉是在2017年，當時新芬黨的得票率為27.9%、贏得27個席次，民主聯盟黨的得票率則是28.1%、拿下28個席次。

新芬黨是爭取愛爾蘭統一的準軍事組織「愛爾蘭共和軍」（IRA）的政治組織。IRA在2005年宣布停止暴力鬥爭，但至今未完全銷聲匿跡。

儘管前景看好，利物浦大學（University of Liverpool）愛爾蘭研究所近日公布的一項民調顯示，北愛爾蘭受訪者中僅約30%期待「明天」就與愛爾蘭統一。愛爾蘭於1921年5月與英國分治，僅北愛續留英國。

事實上，新芬黨也了解過度著墨統一議題可能會嚇跑溫和選民，或者讓激進派有機會施壓加速推動統一公投，反倒讓公投目標在條件還不夠成熟的情況下功敗垂成，例如2014年的蘇格蘭獨立公投。

相較之下，民意支持度下滑、親英的民主聯盟黨反而是唯一在選戰期間大談北愛政治地位以凝聚群眾的政黨。

根據1998年旨在結束北愛衝突的「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement），若英國的北愛事務大臣判定多數北愛選民傾向支持「北愛停止成為英國的一部分」並讓北愛與愛爾蘭統一，那麼就必須發起公投。

實務上，這樣的公投需經與愛爾蘭政府協商，才可能舉行；愛爾蘭南、北兩部分是否統一，也需交由愛爾蘭共和國公投決定。

「愛爾蘭時報」（Irish Times）最新民調顯示，多數愛爾蘭公民支持南、北統一，但這是長程目標；採取何種「手段」和「模式」以及如何重塑與英國的關係，是更關鍵的問題。

綜合媒體報導與專家分析，在北愛，有越來越多人認為「舉行統一公投是遲早必須做的事」，原因包括愛爾蘭意識強化、北愛不同政治傾向的人都有理由對倫敦不滿、民眾長期在經濟和社會發展的被剝奪感以及英國脫歐。

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根據2021年1月1日生效的「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol），從英格蘭、威爾斯和蘇格蘭等地進入北愛的貨物需在北愛邊界接受查驗，但從北愛運送的貨物則可不受查驗進入愛爾蘭。愛爾蘭仍是歐盟成員國，北愛爾蘭則持續施行歐盟制定的各項產品標準。

也就是說，英國脫歐後，北愛爾蘭仍留在歐盟單一市場，進一步侵蝕「英國認同」。儘管倫敦方面仍不放棄與歐盟談判取消北愛爾蘭協議部分內容，但這次地方選舉如何牽動英國與愛爾蘭、歐盟，甚至與有強大愛爾蘭社群的美國之間的關係，值得觀察。（編輯：周永捷）1110505