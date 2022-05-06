美對嬌生疫苗設限 mRNA疫苗不適等族群才可打

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國今天宣布，現在惟有對mRNA疫苗「有個人疑慮」、取得上有問題，或因醫療因素而拒絕mRNA疫苗的成人才可以接種嬌生疫苗；嬌生疫苗與一種罕見但嚴重的血栓症狀有關。

以單劑型疫苗獲得授權的嬌生（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，被認為保護力不如輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）研發的疫苗，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也曾在去年12月建議民眾避免選用。

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天做出的這項決定，是鑑於疾管中心的建議，限縮嬌生疫苗的緊急使用授權。

FDA科學家馬克斯（Peter Marks）在聲明中說：「今天採取的行動，證明了我們安全監控系統的健全，及我們確保以科學和數據來領導決策的承諾。」

截至3月18日為止，美國獲報有60例的血栓併血小板低下症候群（thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS），這種症狀會產生罕見且可能危及性命的血栓和血小板低下情形。這60起病例中有9人病故。

血栓併血小板低下症候群症狀大約在施打疫苗後1到2週開始出現，而這個症狀即便不致命，也可能導致終身的影響，這在停經前婦女中更為常見。

人們對嬌生疫苗的顧慮，已經限制了這款疫苗的使用。在美國已經施打的5億7700萬劑疫苗中，嬌生疫苗僅占1870萬劑，約3.2%。

但美國FDA並未直接取消嬌生疫苗的授權，馬克斯承認直接禁用可能會對全球採用嬌生疫苗的情況產生影響，同時也顧慮到有些人可能專門反對mRNA疫苗，而非嬌生使用、以腺病毒為載體的這種疫苗。

不接種mRNA疫苗者，通常都是基於某些健康方面的因素，例如青少年及年輕男性發生罕見心肌炎的情況，儘管這些情況通常是暫時性的，且絕大多數人都能完全康復。

然而，反疫苗團體也因此對與陰謀論扯上關連的mRNA疫苗提出更普遍的反對意見。

美國FDA透過聲明表示，儘管這類擔憂沒有根據，但對嬌生疫苗使用的豁免仍延伸至「對接種mRNA疫苗有個人顧慮，和其他不會接受COVID-19疫苗的個人」。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110506