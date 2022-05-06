烏克蘭與五眼聯盟司法官員會談 討論俄國戰爭罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國司法部今天表示，情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）的5國最高司法官員與烏克蘭檢察總長舉行會談，討論調查俄羅斯戰爭罪 。

五眼聯盟是由5個英語系國家美國、英國、紐西蘭、澳洲和加拿大組成，5國的司法部長或檢察總長昨天透過視訊與烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktov）會談。

法新社報導，烏克蘭尋求對俄羅斯入侵造成的數以千計涉嫌戰爭罪行採取行動。

美國司法部透過聲明指出，6人「討論他們協調一致的行動，致力對導致烏克蘭戰爭罪行的個人犯罪行為究責」。

聲明還提到：「我們一直在烏克蘭看到死亡和破壞事件發生，我們將持續努力把那些助長相關情事的人繩之以法。」

維涅迪克托瓦上週告訴德國之聲（Deutsche Welle），自俄羅斯2月24日開始侵略烏克蘭以來，烏克蘭調查人員已確認8600起涉嫌戰爭罪的案件，還有4000起與戰爭罪有關的案件。

維涅迪克托瓦說，記錄中俄軍所涉罪行包括「殺害平民、轟炸民用基礎設施、酷刑」以及據報在「烏克蘭被占領區發生的性犯罪」。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1110506