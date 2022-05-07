澤倫斯基邀訪烏克蘭 蕭茲：外交部長很快會去

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）德國總理蕭茲先前不願承諾前往烏克蘭，烏國總統澤倫斯基今天說，他已邀蕭茲於本月9日造訪基輔。但蕭茲說，他與德國總統史坦麥爾討論的結果是，外交部長很快會赴烏克蘭訪問。

5月9日是紀念第二次世界大戰結束的日子；前蘇聯加盟國也把這天視為蘇聯戰勝納粹的紀念日。

由於蕭茲（Olaf Scholz）政府在協助武裝烏克蘭方面行動遲緩，加上他與史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）長期以來支持與俄羅斯建立更緊密的能源關係，因此一直受到外界指責。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天接受倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）視訊訪問，他談到蕭茲時表示：「他受邀前來烏克蘭，他可以做出這個強而有力的政治舉動，於5月9日這天來到基輔。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將於9日在莫斯科紅場（Red Square）舉行閱兵儀式，預料也將宣布俄烏戰爭的未來走向。

澤倫斯基在由烏克蘭語翻譯為英語的談話中表示，他昨天與史坦麥爾談話時，已向蕭茲發出邀請。

德國總統辦公室一名消息人士向法新社透露，確實有過這番談話。

蕭茲昨天在記者會上被問及是否會接受澤倫斯基的邀請時說，與史坦麥爾討論後，「結果是外交部長很快會前往烏克蘭」。

澤倫斯基今天提到烏德兩國間的緊張關係時說：「有時就歷史上來看，即便在特定關係中存在某種冷淡，為了團結，我們仍必須採取某些做法。」

史坦麥爾上月坦承自己提議赴烏克蘭訪問，卻遭基輔拒絕，之後兩國外交陷入紛擾。他也承認推動建設北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）是個「錯誤」。德國高度仰賴俄羅斯天然氣，這條管線若開始運作，將使德國的俄國天然氣進口量翻倍。

澤倫斯基今天抨擊這項計畫，說「北溪天然氣2號或3號甚至100號管線，都不值得用任何人的健康和生命去換」。

他指責歐洲聯盟（EU）在對俄羅斯祭出制裁方面「偽善」，還有一些成員國遲遲不做出停止向俄國採購能源的承諾。他說：「不該有國家例外，應團結進行。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110507