中國指在俄烏戰爭無辜「躺槍」 反駁3項論述

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（中央社記者沈朋達台北7日電）中國外交部副部長樂玉成6日從中俄關係、國際制裁和印太戰略3方面，反駁北京應承擔更多俄烏戰爭責任的說法。他也說，以俄烏衝突證明「北約東擴」的必要性，是倒果為因。

據中國外交部網站，樂玉成6日在「求和平、促發展：全球20國智庫在線對話會」中表示，近期因俄烏戰爭出現各種「荒謬論調」，讓中國無辜「躺槍」（躺著也中槍）。

首先，他反駁外界將中俄「友好沒有止境、合作沒有禁區」的關係，解讀為中國對俄烏開戰事先知情、「背書」。他說：「中國既不是當事方，更不是肇事方，憑什麼要中國對俄烏衝突擔責？」

樂玉成說，友好無止境、合作無禁區的說法反映的是中俄關係的現實和願景，中國跟各國都講友好，談合作從來不設限。

其次，外界批評中國未和美國和西方國家一起制裁譴責俄國，是站在歷史錯誤的一邊。樂玉成對此說，中國歷來奉行獨立自主的和平外交政策，根據事情是非曲直、青紅皂白確定立場，不跟風、不隨大流、不人云亦云。

他又表示，中國在戰爭爆發後力促和談，參與人道援助，不謀地緣私利。不點名批評美國不勸和促談，反揚言用烏克蘭危機削弱俄國，將烏克蘭作為拖垮俄國的耗材和炮灰。

第三，有論調說美國對付俄國時也不能忽略中國，要力爭同時打贏歐洲、亞太兩場戰爭。樂玉成批評他們企圖將戰火燒到亞太，又指美國不斷在中國家門口「秀肌肉」，拼湊反華小圈子，在台灣議題上做文章、試探紅線，形容這是亞太版的「北約東擴」。

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他又說，以俄烏戰爭證明「北約東擴」的必要性，是典型的因果倒置，把病因當藥方；並主張北約不斷東擴，把歐洲安全搞砸，也宣告美國和北約安全觀已經破產。這種情況下若還想靠「北約東擴」將是錯上加錯，只會引發更大災難。

俄烏戰爭爆發後，中國不斷反駁美國媒體報導指中國對戰爭事先知情、默許的說法，宣稱這是虛假信息。中國也附和俄國說法，主張是北約東擴造成俄國安全受威脅，導致戰事發生，並反對美國在亞太複製北約，推動印太戰略。（編輯：周慧盈）1110507